- Viorica Dancila, premierul Romaniei si presedinte al PSD, raspunde criticilor aduse in textul motiunii de cenzura depusa de catre opozitie, intr-un discurs de la tribuna Parlamentului. DC News transmite live principalele declaratii ale Vioricai Dancila. Motiunea, intitulata 'Ca sa reconstruim…

- Stanescu a comparat demersul Opozitiei cu un meci la care 'nimeni nu stie cine e capitanul'. 'Sunt momente politice care sunt absolut esentiale pentru viitorul tarii. Votul impotriva motiunii de cenzura, depusa saptamana trecuta de o opozitie mai degraba zgomotoasa decat pusa pe fapte mari…

- Mugur Cozmanciuc a precizat, intr-un comunicat de presa remis marti, AGERPRES, ca toti parlamentarii PNL vor fi prezenti si vor vota la vedere in favoarea motiunii. 'Esecul Guvernului Dancila este o realitate, nu mai exista dubii! De aceea, le cer parlamentarilor de Neamt, indiferent de culoarea…

- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, joi, pentru citire motiunii de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!". Opozitia a reusit, miercuri, sa invinga, la vot, PSD-ul si sa schimbe votul pe motiune de sambata, pentru joia viitoare. Presedintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat ca, din lipsa de cvorum, marti seara nu a putut fi stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse de Opozitie.Liderii Opozitiei au criticat convocarea Birourilor permanente marti seara, imediat dupa…

- 'Exista un mit de vreo 30 de ani, mitul grupului de la Cluj. Grupul de la Cluj, format din Rus, Dancu, Maior... Acest grup de la Cluj a fost prezent permanent in toata media, ca o forta oculta, care trage sfori, si am sa va spun un lucru: niciodata n-au facut mare branza, pentru ca ei erau in PSD…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, pentru Mediafax, ca moțiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil marți". Intrebat cate semnaturi mai are in acest moment moțiunea, Ludovic Orban a raspuns: "La data depunerii moțiunii vor fi peste 237 de semnaturi". Saptamana trecuta, liderul PNL…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca o amanare a depunerii motiunii de cenzura ar putea determina o reorientare a fortelor pro si contra din Parlament. "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja…