New York, trecerea dintre ani sărbătorită pe străzi în ploaie

Masurile de securitate au fost stricte, autoritatile desfasurand mii de politisti, inclusiv unii inarmati cu pusti. New-yorkezii si turistii s-au adunat luni in Times Square in pofida unei ploi reci 'care a udat confetti si orice altceva', a relatat New York Daily News. Bebe Rexha a cantat melodia 'Imagine' a lui John Lennon inainte ca sfera puternic luminata, incrustata cu cristal, sa fie coborata pentru a marca inceputul lui 2019. Desi au anuntat anterior ca nu exista amenintari credibile pentru eveniment, autoritatile au pozitionat bariere de ciment si dispozitive de blocare a autoturismelor…