Ne întoarcem la dictatura partidului unic! Să refuzăm libertatea de a fi slugă! CONCURENT ȘI DUȘMAN NU ESTE ACELAȘI LUCRU „Sa distrugem PSD!" Acesta a devenit program politic. Verbul „a distruge" este chiar cel ales și folosit de principalul reprezentant al acestui program. Daca doborarea unui guvern este un obiectiv firesc al opoziției intr-un regim democratic in care se presupune ca fiecare partid crede sincer in superioritatea ideologiei sale și a programului de administrare a treburilor publice zamislit din ea, distrugerea unui partid – fie el și „ciuma roșie" – este obsesia formațiunilor extremiste, fundamentaliste, fanatice, de tip taliban care fac… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, luni, la Arad, ca este "revoltator" felul in care au fost respinse propunerile de comisari europeni facute de Romania si Ungaria, iar decizia a fost luata "din motive politice". "Consider ca este revoltator ceea ce s-a intamplat…

- Cantaretul Mihai Constantinescu a murit la varsta de 73 de ani, a anuntat Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania pe Facebook."Astazi a plecat in stele Mihai Constantinescu! Dumnezeu sa-i lumineze drumul. Melodiile din copilaria unora dintre noi vor ramane "dovada'' existentei…

- Monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, s-a confesat celor doi colegi de celula cu care a stat mai multe zile in arestul Poliției Capitalei, transmite Romania TV. El le-a povestit ca oasele din liziera nu sunt ale Luizei, ceea ce nu a mai spus la reconstituire, ducandu-i pe anchetatori pe vechiul drum.…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat ca isi doreste ca toate partidele politice sa isi asume ca obiectiv bunastarea romanilor si a anuntat ca grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor a semnat Pactul national pentru bunastarea romanilor. "Am lansat la sfarsitul saptamanii…

- Premierul Viorica Dancila a facut noi declarații, luni seara, despre „Pactului național pentru bunastarea romanilor”, pe care l-a propus partidelor parlamentare pentru semnare. Liderul PSD e de parere...

- Mesajul Majestatii Sale Custodele Coroanei Romane De cateva saptamani, suntem impreuna martori la tragedia tinerelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Gandurile si compasiunea noastra se indreapta catre familiile indurerate. Tragedia lor nu este, din nefericire, unica. Zeci de mii de femei si fete…

- "Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL, for care de doi ani incoace nu se mai intruneste decat pentru presedinte. Echidistanta si neutralitate, ce sa zic. Nu am ce comenta despre ce a spus dl.presedinte, poate pentru ca nu a spus mai nimic. As comenta…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut ca PSD sa plece de la guvernare și a anunțat ca va desemna un nou guvern, format dupa ce el va forma o noua majoritate guvernamentala in urma alegerilor fie ele și anticipate, dar care sa corespunda anumitor criterii.”Razboiul va fi caștigat cand Romania…