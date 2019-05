Naționaliștii hinduși din India câștigă majoritatea parlamentară Conform rezultatelor difuzate de comisia electorala la ora locala 17.30 (12 GMT), BJP conducea in 303 circumscriptii si "sofranul" - culoarea nationalistilor hindusi - va putea controla singur in final majoritatea parlamentara de 272 de locuri, ceea ce s-a intamplat mai rar in istoria politica a Indiei, obisnuita cu coalitii largi.



"Multumesc, India! Increderea in alianta noastra ne indeamna la umilinta si ne da forta de a munci si mai mult pentru indeplinirea aspiratiilor poporului", a transmis Narendra Modi (68 de ani) pe Twitter, unde are 47 de milioane de abonati.



Modi,…

Sursa articol: dcnews.ro

