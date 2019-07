„Cine iși imagineaza ca atacurile in rafala, din toate parțile, in același timp, vin din pura intamplare cu doar cateva luni inainte de alegeri - e complet naiv...”, și-a inceput astfel Liviu Pleșoianu mesajul publicat miercuri pe contul de Facebook.

„Imediat dupa congres, am plecat preț de cateva zile. Am plecat nesecurist. Cand m-am intors, am aflat ca nu mai sunt doar "omul rușilor", ci și un "securist ticalos". Ba mai mult decat atat, am ințeles ca am și "numele de cod Romeo". (...) In afara de mine, intrebați-va daca mai exista macar UN SINGUR om care și-a anunțat intenția de a…