Motociclist mort pe Transalpina. Tânărul, lovit de o maşină Un tanar in varsta de 26 de ani a murit, luni, intr-un accident rutier produs pe DN 67 C (Transalpina), intre localitațile Șugag și Tau Bistra. Potrivit ISU Alba, tinarul a murit dupa ce, in timp ce mergea cu motocicleta, in zona barajului Tau, din comuna Șugag, a fost lovit de o mașina, scrie Mediafax. Tanarul a fost declarat decedat de catre echipajul ambulanței SMURD care a intervenit la locul accidentului. Polițiștii fac cercetari la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele și condițiile in care s-a produs accidentul. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

