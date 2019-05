Fostul ministru al apararii, Anatoli Serdiukov, a fost numit luni la conducerea Consiliului de Administratie al societatii publice ruse care grupeaza principalii producatori din domeniul aviatiei civile si militare ruse, la cateva zile dupa incidentul produs cu un avion Suhoi Superjet 100, care a luat foc dupa o aterizare de urgenta pe aeroportul Seremetievo din Moscova, soldat cu 41 de morti, informeaza AFP si media ruse potrivit Agerpres.

Numirea lui Anatoli Serdiukov a fost anuntata de United Aircraft Corporation (UAC, sau OAK in rusa), creata in 2006, si care grupeaza in special fabricantii…