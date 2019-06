Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Politic al USR se întruneste sâmbata la Braila pentru a discuta propunerile de modificare a statutului partidului în sensul ca presedintele sa fie ales prin vot direct, deschis al tuturor membrilor, a anunțat Dan Barna, citat de Agerpres.

- Congresul USR va avea loc pe 13 iulie, la București „In momentul de fața președintele este ales la Congres cu votul delegaților, ca și Biroul Național. In momentul cand am candidat la președinție in 2017 am spus ca urmatorul președinte va fi ales prin votul tuturor membrilor. Am propus acum…

- Comitetul Executiv National al PSD ar putea stabili in sedinta de marti data la care va fi organizat un congres pentru alegerea noului presedinte al partidului si pentru stabilirea candidatului social-democratilor la alegerile prezidentiale, a declarat presedintele interimar al partidului, Viorica…

- Referendumul pe Justitie propus de presedintele Klaus Iohannis „ajuta Romania”, a declarat la Buzau Vlad Botos, candidat al Uniunii Salvati Romania pe lista Aliantei 2020 (USR-PLUS). Acesta a afirmat ca este imbucurator faptul ca seful statului a inteles apelurile repetate ale liderilor USR si PLUS,…

