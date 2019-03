Miting PSD cu scandal, la Brașov. Precizări de la Jandarmerie Jandarmeria a precizat duminica, intr-un comunicat de presa remis Agerpres, referitor la incidentul care a avut loc in Piata Sfatului din Brasov, ca unul dintre cei doi barbati implicati in altercatie a fost condus la autospeciala 'pentru a fi izolat de ceilalti participanti la manifestare si pentru a evita alte eventuale conflicte cu participantii la protest'. Conform documentului citat, barbatul agresat nu a solicitat ingrijiri medicale si nu doreste sa depuna plangere impotriva celeilalte persoane. 'La finalul manifestarilor, in jurul orelor 11,20, doi barbati s-au imbrancit si si-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

