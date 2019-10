Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila va conduce pana la instalarea celui investit de Parlament. Viorica Dancila a precizat ca PSD nu poate da un vot de incredere „unor oameni care vin sa distruga și sa elimine toate creșterile implementate in ultimii ani". Prin urmare, social democrații nu vor vota in plenul Parlamentului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va participa marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice. Conform surselor politice, seful statului se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen…

- Liderul PNL Ludovic Orban va merge, marți, pentru consultari cu președintele Klaus Iohannis pe marginea numirii unui nou șef al Executivului, ca urmare a demiterii actualului Guvern PSD prin moțiune de cenzura, au declarat, surse politice, pentru MEDIAFAX.Șeful statului se va intalni, luni,…

- Klaus Iohannis ar fi votat de 45,3% dintre românii care ar merge la urne daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Pe locul al doilea în opțiunile exprimate de respondenți este Mircea Diaconu, care ar lua 16,6% din…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ludovic Orban pierde din toate pozițiile Marele perdant al momentului politic pe care il traim este Ludovic Orban. Chiar inițiatorul moțiunii de cenzura. Și asta dupa ce, cu sprijinul alianței ALDE-Pro Romania, a reușit sa atinga cifra magica de 233 pe documentul moțiunii…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- „Eu cred ca stabilitatea politica a Romaniei ar putea fi pusa in pericol. Gandiți-va ca, in doua saptamani, Parlamentul revine la lucru, iar in acel moment PNL va fi obligat – fie ca vrea, fie ca nu vrea – sa introduca o moțiune de cenzura. Un guvern minoritar are puține șanse, acum, in Romania,…