Mircea Drăghici, PSD: Efectul creșterii salariului minim din construcții se vede! "Pe scurt, lucrarile din construcții au avut un avans de 14 ori mai mare in Romania fața de media UE! De la sine ințeles, acest ritm anual de creștere a dus țara noastra pe primul loc in topul țarilor din Uniunea Europeana, dupa cum arata datele Eurostat. Insa nu doar producția din domeniul construcțiilor a crescut in Romania fața de anul trecut: la fel de spectaculos a fost și saltul salariului minim brut pe care-l primesc angajații din acest sector, care a ajuns la 3.000 de lei. Efectul acestei masuri implementate inca de la inceputul anului s-a resimțit imediat la nivelul intregului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

