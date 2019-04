Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 3 aprilie, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire", Mircea Diaconu a facut urmatoarele declarații: „Chiar azi, la Bruxelles, s-a exprimat domnul Tajani, abrupt, chiar la inceputul ședinței, lucru care m-a enervat destul de tare. E proaspata…

- Mircea Diaconu a declarat ca protestul de astazi privitor la lipsa autostrazilor ii aduc aminte de situația padurilor din țara. Europarlamentarul a spus in emisiunea Punctul de Intalnire, a lui Radu Tudor, ca s-ar putea focusa pe aceasta tema dupa ce i se va termina mandatul de la Bruxelles.

- Caștigatoare a premiului APTR pentru Cel mai bun jurnal de știri din Romania in anul 2012, ultima oara editor-prezentator la la Digi 24, Adriana Nedelea este, incepand de azi, jurnalist in echipa Libertații. In varsta de 37 de ani, Adriana se adauga unor achiziții facute de grupul Ringier, decis sa…

- „Ar trebui sa existe un calendar clar. Ar trebui ca grupurile parlamentare sa mearga umar la urmar. (...) Trebuie ca Guvernul sa mearga umar la umar cu Parlamentul. E limpede, insa, un lucru: poziția UDMR a pus intr-o oarecare stare de crispare grupul parlamentar PSD, la care s-a adaugat și un tip…

- Potrivit informațiilor prezentate de Radu Tudor in emisiunea sa „Punctul de intalnire", de la Antena 3, Norica Nicolai este cap de lista. „Cele patru nume pentru Parlamentul European. Va prezint lista ALDE. Cel mai probabil, aceasta este și ordinea in care vor fi prezentați acești politicieni…

- „E un destin foarte special. Trebuie privit in sine și in context. Trebuie sa spun limpede: imi pare foarte rau ca nu mai e activ. Unde, cum, pe ce loc, nu conteaza, zic eu. Dar, pentru noi toți, era bine sa continue sa fie activ. Este un om talentat. (...) Imi pare rau ca nu este activ. Sa…

- Iata o parte din dialogul purtat intre Radu Tudor și Mircea Diaconu, vineri seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”: Radu Tudor: (n.r. cand il prezenta pe Mircea Diaconu) Europarlamentar pana in luna mai, independent, dupa care Mircea Diaconu va candida la prezidențiale...…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, se afla la Bruxelles in perioada 21-24 ianuarie 2019, pentru o serie de reuniuni și intrevederi bilaterale in contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene. ”Astfel, in dupa-amiaza zilei de 23 ianuarie…