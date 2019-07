Stiri pe aceeasi tema

- A fost prima zi de Rock la Mureș, o noua ediție din resuscitatul festival de la Periam Port. Publicul a inceput sa vina la festival, iar cei care apreciaza acest gen de muzica iși fac loc in agenda in fiecare an pentru a veni in Timiș. Formația americana Ministry a incalzit atmosfera, vineri seara,…

- Ne mai despart doar cateva ore pana la startul ediției din acest an a festivalului Rock la Mureș, eveniment care va avea loc in perioada 12 –13 iulie 2019, la Periam – Port (județul Timiș). Capul de afiș al festivalului Rock la Mureș 2019 este recitalul pe care formația americana Ministry il va susține…

- In perioada 11 - 13 iulie 2019, garnizoana Bistrita va gazdui cea de-a IX -a editie a Festivalului cantecului si dansului popular al Cercurilor Militare din Ministerul Apararii Nationale, "La Oglinda". Programul festivalului este urmatorul: ...

- Ediția din acest an a festivalului Rock la Mureș, va avea loc in perioada 12 –13 iulie 2019, la Periam – Port (județul Timiș), capul de afiș al manifestarii din acest an fiind recitalul pe care il vor susține pe 12 iulie celebra trupa americana Ministry. Festivalul Rock la Mures, primul eveniment de…

- Cea de-a șaptea ediție a Saptamanii Haferland, cel mai mare eveniment local care are ca scop revitalizarea zonei sasești din Transilvania, va avea loc in perioada 25-29 iulie 2019. Ediția din acest an este dedicata comunitații, formate atat din locuitorii de odinioara ai satelor sasești, intorși acasa,…

- In contextul Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, Ambasada Romaniei in Republica Italiana, Accademia di Romania in Roma și asociația culturala ProEvent organizeaza Romania Film Fest - a IX-a...

- Sambata, 8 iunie 2019, de la ora 10,00, in Spațiul de evenimente al Targului de Carte Alba Transilvana ce va avea loc in perioada 6-8 iunie 2019, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia se va desfașura o dubla lansarea de carte umoristica in prezența autorilor. Vor fi lansate volumele „Chiar…