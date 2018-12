Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Franța au interese comune in ceea ce privește reglementarea comerțului internațional, in contextul in care industria auto este expusa la conflictele comerciale care au afectat recent piața oțelului și a aluminiului, a afirmat, la Paris, ministrul Stefan-Radu Oprea. Oficialul roman a participat…

- Ministrul finanțelor, Eugen Tedorovici, amenința cu demiteri conducerea ANAF, pentru ca instituția nu și-ar fi indeplinit planul de masuri. Ministrul nu a pronunțat clar cuvantul ”demiteri” dar a vorbit despre ”discuții” care vor avea loc saptamana viitoare, care se vor lasa cu anumite ”masuri”. „Discutiile…

- Soarta tratatului INF se decide în aceste zile la Moscova, unde John Bolton a fost trimis de presedintele Trump pentru a discuta cu rusii urmatorii pasi dupa retragerea SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Dupa anuntul presedintelui Trump privind retragerea unilaterala…

- Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, s-a intalnit miercuri la Berlin cu Peter Altmaier, ministrul federal al Economiei si Energiei. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relatiilor instituționale și promovarea cooperarii romano-germane, mai ales in contextul…

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca ministerul pe care l reprezinta lucreaza la studiul de impact privind Legea pensiilor, informeaza RomaniaTV.net. Legea pensiilor a mai facut un pas de la stadiul de proiect la cel de lege. Cand iesim din Ministerul finantelor cu un aviz,…

- PNL a depus miercuri trei moțiuni simple in Parlament, care ii vizeaza pe ministru Finanțelor, Eugen Teodorovici, pe ministrul Economiei, Danuț Andrușca, și pe ministrul Transporturilor, Lucian Șova.

- Companiile elvetiene solicita stabilitate si predictibilitate a legislatiei, imbunatatirea infrastructurii de transport si instruirea tinerilor conform cerintelor economiei reale, a aratat miercuri secretarul de stat pentru Afaceri Economice din Elvetia, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, in cadrul unei…