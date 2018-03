Ministrul de Externe al Greciei, implicat in negocierile cu Macedonia pe tema numelui acestei tari, a primit o scrisoare de amenintare care continea un glont

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul grec de Externe Nikos Kotzias, implicat in negocierile asupra redenumirii Macedoniei, a primit o scrisoare de amenintare cu un glont in ea, transmite Reuters, care citeaza Politia Greaca.

- Ministrul de Externe al Greciei, Nikos Kotzias, a primit prin poșta un plic care conținea un glonț și o scrisoare de amenințare cu referire la negocierile actuale pentru soluționarea disputei de nume cu Republica Macedonia, conform declarației de sambata a unor surse diplomatice.

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Astazi, 12 martie, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a gazduit cea de a X a reuniune a Trilateralei Romania Bulgaria Grecia, la care au participat Ekaterina Zaharieva, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, respectiv Nikos Kotzias, ministrul afacerilor externe al Greciei.Discutiile…

- Ministrul filipinez de Externe a condamnat, sambata, afirmatiile "iresponsabile si nerespectuoase" ale Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad al-Hussein, despre presedintele filipinez Rodrigo Duterte, avertizand ca tensiunile se pot amplifica, relateaza agentia Reuters.

- Ministrul de externe in exercitiu german, Sigmar Gabriel, a anuntat joi ca nu va face parte din noul guvern de coalitie de la Berlin, care va fi condus de actualul cancelar Angela Merkel, transmit Reuters si dpa. Ca parte a acordului guvernamental, blocul conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata…

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat, joi, ca Europa trebuie sa adopte un raspuns ferm la decizia presedintelui american Donald Trump de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat ca ambitiile Teheranului privind dezvoltarea arsenalului balistic iranian sunt foarte ingrijoratoare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters.Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri regale și au o mulțime de fani, dar se pare ca Prințul Harry și Meghan Markle au atras și antipatii. In așteptarea marii nunți care va avea loc pe 19 mari, oameni cu intenții mai puțin bune vor sa atenteze la viața Prințului și al viitoarea sale soții,…

- Parlamentul din Grecia a votat, joi dimineata, in favoarea formarii unei comisii de ancheta care sa investigheze politicienii, inclusiv fostii premieri, acuzati ca ar fi primit mita de la producatorul elvetian de medicamente Novartis, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a chemat-o marți in audiența pe deputatul PSD, Andreea Cosma, dupa ce aceasta a facut un apel la ministru și s-a plans ca a primit mesaje de amenințare. Dupa aceasta intrevedere, deputatul PSD, Andreea Cosma, a luat decizia de a depune in cursul zilei de astazi o…

- Deputatul Andreea Cosma, miscare neasteptata in scandalul momentului! Politicianul a reclamat recent faptul ca a primit mai multe mesaje de amenintare si ieri a facut un apel catre ministrul Carmen Dan, careia ii solicita ajutorul. Iata ca ministrul a reactionat si a chemat-o la discutii pe social-democrata…

- Premierul Macedoniei, Zoran Zaev, a declarat luni ca spera sa rezolve disputa cu Grecia, privind denumirea fostului stat iugoslav, inainte de summitul NATO care va avea loc in luna iulie, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP. Negocierile s-au intensificat, in ultimele luni,…

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” ca pana in iulie s-ar putea soluționa disputa bilaterala intre Atena si Skopje, pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP, citat de News.ro . Negocierile s-au intensificat, in ultimele…

- In cadrul unui discurs de campanie, ministrul de Finanțe bavarez Markus Soder a declarat ca se opune primirii Romaniei și Germaniei in zona Euro. Soeder, reprezentant al conservatorilor, a folosit exemplul Greciei pentru a-și susține punctul de vedere. In cadrul unei reuniuni politice, ministrul de…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de Finante din landul Bavaria, Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante,…

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a demisionat dupa ce a admis ca a “fabricat” o poveste despre prezenta sa in cadrul unei intalniri in 2006, unde președintele rus Vladimir Putin ar fi prezentat o strategie pentru construirea unei Rusii mai mari, relateaza Reuters.

- Macedonia i-a scos pe greci in strada. O fosta republica iugoslava folosește numele Macedonia, numele unei provincii din nordul Greciei. Se cearta pe aceasta tema de 27 de ani și nu reușesc sa ajunga la niciun acord. Organizatorii mizau pe o participare de peste un milion de oameni.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Polonia nu ar trebui sa "rescrie istoria", dupa ce presedintele a promulgat legea controversata privind Holocaustul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Senatului Romaniei a avut o intrevedere, ieri, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, Calin Popescu-Tariceanu a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica a cooperarii bilaterale…

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Grecia a lansat o investigatie dupa ce ministrul sau de externe, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de la surse necunoscute în care sunt amenintati el si familia lui în legatura cu eforturile de solutionare a disputei în legatura cu viitoarea denumire a fostei republici Macedonia,…

- Ungaria ar putea iesi din discutiile de la ONU privind un pact pentru imigratie din cauza tonului pro-migrare care ameninta interesele de securitate ale Ungariei, a declarat ministrul de Externe ungar, Reuters, scrie news.ro.„ONU doreste sa creeze un pact care va incuraja migratia, noi avem…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datind din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul sud-coreean de externe, Kang Kyung-wha, a declarat joi, la Davos, ca actuala criza provocata de programul nuclear al Phenianului trebuie rezolvata pe cale diplomatica, sefa diplomatiei de la Seul declarandu-se convinsa ca Washingtonul se va consulta mai intai cu guvernul sau in situatia…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammas Javad Zarif, a declarat, vineri, ca acordul nuclear semnat in 2015 nu poate fi renegociat, iar decizia Administratiei Donald Trump reprezinta o incercare de a submina aceasta intelegere, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni functionale…

- Ierusalimul ar trebui sa fie atat capitala statului israelian, cat si a celui palestinian, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, in urma unei intrevederi cu omologul sau palestinian, Riyad al-Malki, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters.&n...

