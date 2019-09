Stiri pe aceeasi tema

- (foto: www.dw.com) Ministrul austriac al Apararii, Thomas Starlinger, a dat publicitatii mass-media de la Viena un raport devastator referitor la situatia armatei, prevazand ca in acest moment nu este in masura sa ofere protectie cetatenilor tarii. Ministrul a scris in raport ca armata Austriei are…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Guvernul nu se poate intruni in sedinte si nu poate nici sa emita ordonante de urgenta, avand in vedere ca echipa este incompleta. "Putem avea (sedinta, n.r.) doar daca echipa guvernamentala este completa. Eu, totusi, stau si ma intreb…

- Situatie revoltatoare la Blocul Operator de la Spitalul Judetean de Urgenta! O parte din aparatura medicala noua, cumparata de autoritati, sta nefolosita de mai multe luni! Asta din cauza sistarii lucrarilor de reabilitare a sectiei, decizie luata de constructor. Pentru a relua investitia, executantul…

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sistemul de sanatate ceea ce lipsește este „calitatea umana", subliniind ca daca ar fi efectuat un sondaj, un procent de aproape 100% din populație va spune același lucru.