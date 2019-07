Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele patru luni ale anului in curs, 1,284 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 7,8% (108.000 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Romania a importat cu 80% mai multa electricitate in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut la jumatate, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Romania a importat cu 80% mai multa electricitate in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut la jumatate, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Prețurile reglementate platite de catre populație pentru gazele naturale vor scadea in medie cu 5%, dupa ca Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noi tarife. Clienții E.ON vor plati cu 3,71% mai puțin, in vreme ce cei ai ENGIE cu 7,89%. E.ON Furnizare acopera jumatate…

- Cresterea importurilor de gaze, ca urmare a faptului ca pretul de productie interna pentru agentii economici a devenit mai mare, nu reprezinta o problema, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton. El a fost întrebat cum comentează situaţia din prezent de pe piaţa gazelor, potrivit…

- Cresterea importurilor de gaze, ca urmare a faptului ca pretul de productie interna pentru agentii economici a devenit mai mare, nu reprezinta o problema, a declarat, marti, ministrul roman al Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte de profil. El a fost intrebat cum comenteaza situatia…

- In martie, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 173,4 miliarde de euro, in crestere cu 1,2% fata de 171,3 miliarde euro in perioada similara din 2018, in timp ce importurile UE au urcat cu 6,4%, pana la 170,4 miliarde de euro. In schimb, zona euro a inregistrat in martie un excedent al balantei…

- Romania a importat in luna ianuarie a acestui an o cantitate de gaze naturale cu 55% mai mare decat in aceeasi luna a anului trecut, la un pret cu 37% mai mare, arata datele publicate vineri de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).