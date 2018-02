Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Investigații Politice publica lista finanțarilor primite de Asociația Rise Project in perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017 . Potrivit acestei liste, care face parte din Raportul ANAF privind verificarile efectuate la Rise Project , principalii finanțatori ai Rise Project au fost Ministerul…

- RISE Project, comunitatea de jurnaliști, programatori și activiști care investigheaza crima organizata și corupția ce afecteaza Romania și țarile din regiune, se afla in centrul unui subiect de presa care se poate transforma intr-un scandal de proportii.

- Omul de afaceri Nelu Iordache a facut vineri primele declarații legate de prezența ambasadoarei Olandei, Stella Ronner-Grubacic, la aceeași masa cu el, de Revelion. Nelu Iordache a spus ca nu o cunoaște personal pe ambasadoare Olandei și ca de Revelionul la care a fost prezenta și Stella Ronner-Grubacic…

- Omul de afaceri Nelu Iordache, prezent vineri la DNA, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar de coruptie, sustine ca nu o cunoaste personal pe ambasadoarea Olandei la Bucuresti. Reactia, dupa ce Stella Ronner-Grubacic a fost fotografiata la masa cu Nelu Iordache, de Revelion.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul de Meteorologie local a unui cod portocaliu de vant puternic si furtuna pentru ziua de joi, 18 ianuarie 2018.In cursul diminetii si in prima…

- "Regele Asfaltului" Nelu Iordache primeste o lovitura grea! Raiffeisen Bank i-a executat multimilionarului 43 de terenuri dintr-un ”foc”, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate detaliile. Se pare ca Nelu Iordache este un personaj-cheie in media in primele zile ale lui…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…

- Dincolo de scandalul Revelionului petrecut in compania unor persoane cercetate penal, Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei, are vocatia unui diplomat care se implica in schimbari legislative in tarile unde reprezinta Tara Lalelelor. In Croatia, tara in care a fost ambasador inaintea Romaniei,…

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanta intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a sustinut ca Stella Ronner-Grubacic nu…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an prin publicarea, in mega-exclusivitate, a imaginilor cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic, o apriga contestatara a ”Legilor Justitiei”, stand de Revelion la aceeasi masa cu Regele Asfaltului Nelu Iordache, Ambasada…

- Olanda urmareste activ evolutia statului de drept in Romania, iar vacanta de Revelion a ambasadoarei Stella Ronner-Grubacic a fost una "privata", informeaza joi misiunea diplomatica la Bucuresti, pe pagina sa oficiala de Facebook. Mesajul vine in contextul in care, potrivit potrivit presei…

- Ambasada Olandei reacționeaza, dupa scandalul izbucnit ca urmare a faptului ca ambasadorul Stella Ronner Grubacic si-a petrecut seara de 30 decembrie in barul de la Teleferic. Alaturi de aceasta erau polițistul antidrog Petru Pitcovici, soția lui și Nelu Iordache cu familia sa, amandoi avand probleme…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an dupa ce a filmat-o pe ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic, o apriga contestatara a ”Legilor Justitiei”, la masa de Revelion alaturi de Regele Asfaltului Nelu Iordache, anchetat in mai multe dosare! Fostul comisar-sef Petru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie 2018.

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Groningen vs Sparta Rotterdam. Competiție – Eredivisie / Etapa 18 Forma Groningen (ultimele 5 partide ) – I V E E I Forma Sparta Rotterdam (ultimele 5 partide) – E I I I I Pontul zilei din fotbal de azi vine din prima liga de fotbal a Olandei, Eredivisie. Mai…

- Intrebat daca Departamentul de Stat este o victima a fake news-urilor, presedintele Senatului a declarat ca "exista o informare extrem, si subliniez extrem, de superficiala a celor care au luat pozitie din strainatate, bazandu-se probabil pe ceea ce au citit pe Facebook. Daca Facebook-ul este sursa…

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc sau tranziteaza Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unei alerte de ninsori cod portocaliu . Conditiile meteorologice vor afecta, intr o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca,…

- Daca selecționatele Romaniei și Olandei obțin calificarea la Campionatul European din 2020, vor fi automat alocate in aceeași grupa. UEFA a anunțat cum au fost imperecheate, prin tragere la sorți, orașele gazda ale turneului final din 2020, unul care va marca aniversarea a 60 de ani de la prima ediție.…

- In opinia deputatului liberal Cezar Preda „daca se impunea un raspuns la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, trebuia sa-l dea Ministerul Afacerilor Externe, adica institutia omoloaga din Romania.” Cezer Preda a reamintit ca PNL a cerut demisia lui Liviu Drgnea din functia de presedinte al Camerei…

- La meciul de baschet Romania - Olanda, din Sala Polivalenta, elevii au acces gratuit. Federatia Romana de Baschet, in parteneriat cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca, anunta pe aceasta cale ca elevii din Cluj-Napoca (clasele I-XII) vor avea acces gratuit la meciul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut in aceasta saptamana o intrevedere cu ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, principala tema fiind recentul raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Potrivit unui comunicat al MJ, în…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Olandei, Dick Advocaat, a declarat, marți seara, intr-o conferința de presa, ca nu se aștepta la o victorie așa de ușoara in amicalul cu Romania (scor 3-0) , in special dupa ce a vazut amicalul de saptamana trecuta caștigat de „tricolori” cu 2-0 in fața Turciei,…

- Jucatorul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Gheorghe Grozav, a declarat, marți seara, dupa infrangerea suferita in fața Olandei, scor 0-3, ca in acest amical s-a vazut diferența de valoare dintre cele doua selecționate. *Contra — E un duș rece binevenit, dar nu cred ca am jucat…

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, marti seara, dupa ce Romania a fost invinsa cu 3-0 de Olanda, ca nu a remarcat nimic pozitiv in acest meci si l-a criticat pe selectionerul Cosmin Contra pentru folosirea lui Eric Bicfalvi. "Noi nu am avut in dreapta, acolo a fost problema in primul rand.…

- S-a umplut paharul pentru Ionut Negoita! Renunta la Dinamo! Nu este pentru prima oara cand o spune, dar tonul vocii sale, atunci cand a facut anuntul, a fost mai ferm ca niciodata. Dupa cum zice, il da aproape ”moca”, numai sa fie cineva interesat de performante. Sursele CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Basarab Panduru este de parere ca noul selectioner avea nevoie de o infrangere precum cea cu Olanda, scor 0-3 pe Arena Nationala, pentru a invata sa-si adapteze stilul de joc in functie de adversar. Cosmin Contra a suferit prima infrangere din mandatul de selectioner in meciul amical disputat contra…

- Fostul capitan al Naționalei îi atrage atenția selecționerului Cosmin Contra asupra modului în care face selecția. "Am întâlnit un adversar mult mai valoros decât cei pe care i-am avut pâna acum. Noi nu am mai fost atât de agresivi. Eu în…

- Dupa meciul amical pierdut de Romania cu 0-3 in fata Olandei, Gica Popescu i-a atras atentia lui Cosmin Contra ca nu s-a bazat absolut deloc pe jucatorii celor de la CS U Craiova. Fundasul Nicusor Bancu si mijlocasul Alexandru Baluta sunt craiovenii pe care Contra i-a convocat pentru "dubla" amicala…

- Naționala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de formația Olandei cu scorul de 3-0 (0-0), marți seara, pe Arena Naționala din București, intr-un meci amical. AGERPRES (editor: Mihai Țenea, editor online: Adrian Dadârlat)

- Naționalele de fotbal ale Romaniei și Olandei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului amical care are loc marți seara, pe Arena Naționala din București. AGERPRES (editor: Mihai Țenea)

- Liderul WTA, Simona Halep, asista la meciul amical al Romaniei cu Olanda, de pe Arena Nationala. Jucatoarea de tenis a spus ca are incredere in selectionerul Cosmin Contra, pe care l-a cunoscut personal de curand. "Am incredere in Cosmin Contra. L-am cunoscut nu demult, l-am vazut cum joaca tenis,…

- Dupa inca o ratare a prezentei la Campionatul Mondial de fotbal (in 2018 se vor implini 20 de ani de la ultima participare), nationala de fotbal a Romaniei va incheia anul cu un amical impotriva Olandei, o alta echipa care va urmari turneul final din Rusia la televizor. Disputa de pe "Arena Nationala"…

- Romania va juca maine o partida amicala cu Olanda, de la ora 21:00, in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO, acesta urmand sa fie ultimul meci al "tricolorilor" din acest an. Pentru duelul cu batavii, selecționerul e nevoit sa faca mai multe schimbari fața de meciul cu Turcia. Nerefacut, Cristi Sapunaru…

- Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei la Bucuresti, spune ca ceea ce vad investitorii straini in Romania sunt oportunitatile enorme, dar ca au nevoie de garantii ca acestea se vor mentine si ca exista predictibilitate in privinta taxelor, referindu-se la recentele modificari ale Codului Fiscal.…

- „Ceea ce vad investitorii olandezi intr-o tara precum Romania sunt oportunitatile enorme si trebuie sa stie ca aceste oportunitati vor fi la fel si anul viitor si ca exista predictibilitate cand vine vorba despre sistemul de taxe. Daca aceasta predictibilitate nu este acolo, investitorii merg in…

- Dick Advocaat a anunțat ca se va retrage din postul de selecționer al naționalei Olandei dupa meciurile amicale pe care "Portocala mecanica" se va disputa luna acesta, cu Scoția și România, a anunțat tehnicianul batav.

- Wesley Sneijder, capitanul Olandei și recordman de selecții la "naționala", spune ca "ma simt ranit cand nu sunt convocat. Vreau sa dovedesc in fiecare zi ca mai pot". Romania și Olanda vor disputa un meci amical marți, 14 noiembrie. Wesley Sneijder nu mai e același. ...

- "Meciurile cu Scotia si Romania vor fi ultimele pentru mine la nationala Olandei", a declarat tehnicianul olandez de 70 de ani. Olanda nu a reusit calificarea la Cupa Mondiala, fiind a treia in grupade calificare, dupa Franta si Suedia. Dick Advocaat a preluat Oladnda in mai, dupa ce a mai pregatit-o…

- Cosmin Contra este de acordul cu naturalizarile pentru echipa naționala a Romaniei. Romania – Turcia este joi, la Cluj, de la ora 20.15 . Cosmin Contra a debutat pe banca echipei naționale a Romaniei, luna trecuta, impotriva reprezentativei din Kazahstan, in penultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale…