- Agentia Romana de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare (RoAid) este, incepand din 22 octombrie, membra a Retelei Europene a Practicienilor in domeniul cooperarii pentru dezvoltare. Noul statut de membru reprezinta pentru RoAid o oportunitate de colaborare si dezvoltare de parteneriate cu alte…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, context in care s-a discutat si despre aprofundarea cooperarii in domeniul Energiei. 'Cei doi oficiali au trecut in revista ultimele evolutii regionale,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Grecia ca greva lucratorilor in sectorul public continua și va afecta unele linii de metrou din Atena, iar cursele trenurilor vor fi suspendate in toata rețeaua feroviara, inclusiv cele din rețeaua suburbana.Citește…

- INFORMATIE DE PRESA privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 21 august 2019 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea platii contributiei financiare la Reteaua europeana de prevenire a criminalitații-EUCPN, de catre Politia Romana,…

- Ministerul de Externe ii avertizeaza pe romanii care se afla sau calatoresc in Italia in perioada 4-5 august, ca mai multe organizatii sindicale din domeniul transporturilor vor intra in greva incepand de duminica. MAE precizeaza ca statiile de taxare ar putea fi inchise pe durata grevei. ”Ministerul…

- MAE aduce 'un pios omagiu tuturor victimelor de etnie roma care au suferit pe intreaga perioada a celui de-Al Doilea Razboi Mondial'. 'Combaterea rasismului, intolerantei, xenofobiei, populismului si antisemitismului a reprezentat una dintre temele prioritare pentru Romania in exercitarea mandatului…