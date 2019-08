Min. Educatiei deruleaza timp de o luna o serie inspectii in scoli. Accentul se pune pe abandonul scolar si excluziunea scolara

Stiri pe aceeasi tema

- Peste trei sferturi dintre manualele scolare pentru clasele I-VII sunt asigurate prin contractele existente, potrivit unei informari transmise, miercuri, de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), transmite AGERPRES . Potrivit MEN, 15.734.904 manuale scolare sunt necesare pentru clasele I-VII in anul…

- Tot mai mulți oameni practica meditația pentru a-i ajuta in viața cotidiana, stresanta. Si cei mici au dificultați de concentrare mai ales, la școala. Așa ca tot mai multe instituții de invațamant au introdus meditația ca activitate curenta in programa.

- Zeci de cladiri scolare din judetul Arad vor avea grupuri sanitare noi. „Prin HG nr. 363/2019, Ministerul Educației Naționale aloca fonduri de la bugetul de stat pentru un numar de 858 de unitați de invațamant, in vederea realizarii lucrarilor de investiții necesare aducerii grupurilor sanitare la standardele…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, locul 8 in ierarhia internationala si cap de serie nr. 8, s-a calificat miercuri in saisprezecimile de finala ale turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce adversara sa, rusoaica Margarita Gasparian (62 WTA), a abandonat…

- Peste 41.000 de elevi de clasa I, din toata tara, au absolvit cursurile Scolii Sigurantei Tedi, in anul scolar 2018 -2019. Programul educativ derulat de Politia Romana si Maspex Romania, prin brandul Tedi, in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale, i-a invatat pe cei mici, in mod creativ, sa…

- Ministerul Educatiei Naționale a premiat marți, 4 iunie, la Palatul Parlamentului, cele 87 de unitați de invațamant preuniversitar castigatoare ale Competiției Naționale „Scoala Europeana", ediția a XVI-a.Șapte licee din judet au obtinut titlul de „Scoala europeana". ...

- Festivitatea de decernare a titlului „Scoala Europeana”, editia 2019 Ministerul Educatiei Nationale a premiat marti, 4 iunie 2019, cele 87 de unitati de invatamant preuniversitar castigatoare ale Competitiei Nationale „Scoala Europeana”, editia a XVI-a, in cadrul unei festivitati care a avut loc la…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a premiat, marti, la Palatul Parlamentului, cele 87 de unitati de invatamant preuniversitar castigatoare ale celei de-a XVI-a editii a Competitiei Nationale „Scoala Europeana”.