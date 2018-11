Stiri pe aceeasi tema

- 91 de gradinite din Capitala vor avea mobilier nou, iar acoperisul a 18 institutii prescolare va fi reparat pana la sfarsitul acestui an. Pentru asta, din bugetul municipal au fost alocate aproximativ 7 milioane de lei.

- Accesul in scara blocului din bulevardul Moscovei, in care sambata seara s-a produs deflagratia, este in continuare interzis. Doar locatarii din scarile alaturate au putut reveni in locuinte, iar celor din scara afectata le va fi permis accesul dupa expertiza tehnica a cladirii. Detaliile au fost prezentate…

- Primaria Chișinau a alocat 10 milioane de lei pentru procurarea apartamentelor pentru persoanele care au ramas fara adapost in urma deflagrației din sectorul Rișcani al capitalei. Un anunț in acest sens, a fost facut de primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu.

- Un minor in varsta de 15 de ani, locuitor al Capitalei, a fost reținut de catre angajatii Inspectoratului de Poliție Ciocana a Direcției de Poliței a municipiului Chișinau, fiind banuit de comiterea mai multor furturi.

- CHISINAU, 18 sept — Sputnik. O femeie din Capitala, care pretinde ca este clarvazatoare, în vârsta de 62 de ani, va comparea pe banca acuzaților pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Procuratura municipiului Chișinau a finalizat urmarirea penala si a transmis…

- Ploua puternic in Chisinau, dar si in alte regiuni ale tarii. Cateva strazi din Capitala au fost inundate, iar martorii oculari au postat imagini pe retelele de socializare.S-au format suvoaie de apa in centrul Capitalei, dar si pe strada Bucovinei, sectorul Rascani.

- Politistii din Chisinau au retinut un tanar de 25 de ani, originar din Capitala, fiind banuit de patru de furturi din gradinite, Acesta a mai fost anterior judecat pentru infractiuni similare.

- Caile de acces din interiorul cartierului locativ cuprins intre strazile Kiev – Aleco Russo – Nicolae Dimo vor fi reabilitate. Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Ruslan Codreanu, a inspectat astazi santierul, pentru a verifica calitatea lucrarilor de reparatie.