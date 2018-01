Stiri pe aceeasi tema

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii.Un reporter al ziarului Washington Post…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Administratia presedintelui american Donald Trump a informat membrii Congresului ca va anunta in zilele urmatoare intreruperea "asistentei de securitate" pentru Pakistan, au declarat miercuri surse din cadrul Congresului SUA, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a revenit miercuri pe Twitter cu o postare in care se arata solidar cu participantii la protestele din Iran, el exprimandu-si 'respectul pentru poporul iranian care incearca sa isi ia inapoi guvernul devenit corupt', informeaza agentiile internationale de presa.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Noua strategie oficiala de securitate nationala a Statelor Unite trage un semnal de alarma cu privire la intentiile Rusiei si Chinei, insa seful Casei Albe, Donald Trump, spune ca vrea parteneriate cu acestea.

- Administrtia Trump va taia schimbarile climatice de pe lista amenintarilor globale, in contextul unei noi Strategii Nationale de Securitate pe care presedintele Statelor Unite ale Americii o va prezenta...

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Vladimir Putin ii apara și la tribunal pe sportivii ruși prinși dopați. Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din țara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anunțat miercuri agenția de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fața angajaților programului balistic…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat marti pe liderul palestinian, Mahmoud Abbas, ca intentioneaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters.''Presedintele Mahmoud Abbas…

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a gresit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam care au fost initial postate de un lider al grupului de extrema-dreapta britanic Britain First, a deplans miercuri un purtator de cuvant al prim-ministrului britanic Theresa May, citat de Reuters…

- Casa Alba a elaborat un plan prin care secretarul de stat Rex Tillerson ar urma sa fie inlocuit cu Mike Pompeo, actualul director al Agenției Centrale de Informații (CIA). Acest lucru ar urma sa se intample in interval de cateva saptamani, a relatat joi New York Times, citand inalți oficiali americani,…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a denuntat atacul terorist "oribil si las" comis vineri in nordul Egiptului, soldat cu sute de morti, reiterand apelul in sensul combaterii terorismului. "Un atac terorist oribil si las vizand credinciosi nevinovati si fara aparare in Egipt",…

- Trei angajati militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoteau pe presedintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marti cotidianul Washington Post, citat de Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei ofiteri…

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca SUA sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama de forte militare pentru a opri amenintarea din partea Coreei de Nord, dar ca se concentreaza pe solutii pentru prevenirea unui conflict armat si solicita actiuni la nivel mondial, relateaza Reuters.…

- Contul de Twitter al președintelui american Donald Trump a fost dezactivat, joi seara, de un angajat Twitter care se afla in ultima zi de munca, a declarat compania, potrivit Washington Post, scrie digi24.ro.

- Intr-o postare pe Twitter, președintele Statelor Unite a spus ca autorul atacului din New York ar trebui condamnat la moartea. Donald Trump a mai precizat și ca barbatul, internat in spital, a cerut sa i se aduca un steag al Statului Islamic. Intr-o postare pe contul sau de socializare, președintele…

- Sapte senatori democrati americani au propus marti un proiect de lege prin care sa i se interzica presedintelui Statelor Unite sa decida un bombardament nuclear asupra Coreii de Nord, fara a consulta Congresul, informeaza Reuters. Masura l-ar impiedica pe Donald Trump sa decida un atac atomic, daca…

- ''Teroriștii au venit in țara noastra prin așa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitații', o frumusețe a lui Chuck Schumer'', liderul democraților din Senat, a scris Trump pe Twitter. ''Vreau un sistem pe baza de merit'', a punctat el mai departe. ''Luptam din greu pentru o imigrație bazata…

- Șeful poliției newyorkeze a confirmat ca suspectul a strigat un indemn in limba araba, ceea ce ar sugera legaturi cu organizația terorista ISIS. „In orasul New York se pare ca a avut loc un alt atac comis de catre o persoana foarte bolnava si dementa. Autoritatile urmaresc situatia foarte…

- Actiunile companiilor listate la Bursa de la Madrid si-au accelerat pierderile, randamentele obligatiunilor guvernamentale spaniole pe zece ani sunt la un nivel ridicat, iar euro s-a depreciat fata de dolar, dupa ce, vineri, Parlamentul de la Barcelona a declarat unilateral independenta de Spania…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbata, ca intenționeaza sa aprobe declasificarea dosarului privind moartea lui John F. Kennedy, al 35-lea președinte al Statelor Unite. Decizia liderului de la Casa Alba, care vine împotriva recomandarii Consiliul Național…

- Coreea de Nord a avertizat statele din componența Națiunilor Unite sa nu se alature acțiunilor militare americane împotriva sa, daca nu vor sa devina ele înșine o ținta a represaliilor, noteaza Reuters. Avertizarea a fost cuprinsa într-o schița a observațiilor pregatite…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul isi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atat timp cat toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declaratiile…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a declarat ca președintele Donald Trump i-a cerut sa continue eforturile pentru a tempera tensiunile legate de Coreea de Nord, șeful diplomației americane asigurand ca 'aceste eforturi diplomatice vor continua pana cand va cadea prima bomba', informeaza…

- "Astazi, poziția americana este o poziție de putere, de raport de forțe, de rivalitate intre puteri și de negare a interesului multilateralismului", a declarat Jean-Yves Le Drian. "Este sigur ca rolul și sensul multilateralismului sunt in prezent puse sub semnul intrebarii", a adaugat el in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca Israelul se pregateste sa se retraga din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), la câteva ore dupa ce SUA au facut un anunt similar, transmite Reuters. Seful executivului israelian…

- Afirmatiile lui Mattis au fost facute in cadrul unei conferinte anuale a Asociatiei Armatei Statelor Unite. Secretarul american al Apararii a precizat ca, in prezent, Washingtonul sustine eforturile diplomatice si utilizeaza instrumentul sanctiunilor pentru a determina Coreea de Nord sa-si schimbe…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis pe Twitter ca ”un singur lucru va functiona” in cazul Coreei de Nord, dupa ce in trecut discutiile cu Phenianul nu au dus la niciun rezultat, informeaza Reuters. ”Presedinti si Administratiile lor negociaza cu Coreea de Nord de 25 de ani,…