- Comisia Europeana si-a publicat, vineri, raportul pe 2018 privind produsele periculoase notificate prin Safety Gate (noua denumire a sistemului de alerta rapida). La nivel european, Raportul arata ca autoritatile au publicat 2.257 de alerte cu privire la produse periculoase. Jucariile sunt categoria…

- ​Mai mult de jumatate dintre produsele periculoase depistate în 2018 în Uniunea Europeana proveneau din China, potrivit unui raport publicat, vineri, de Comisia Europeana. Jucariile, mașinile și hainele erau principalele categorii de produse periculoase depistate în UE, mai arata raportul,…

- Comisia Europeana (CE) a identificat deficiente grave si structurale in datele privind calitatea aerului masurate de Reteaua de monitorizare din Romania si raportate la Bruxelles, iar in realitate situatia ar putea fi mult mai grava decat cea transmisa efectiv, reiese din Raportul de tara privind evaluarea…

- Capacitatea sistemului de impozitare de a reduce saracia si de a corecta disparitatile sociale este limitata in Romania, arata Comisia Europeana in raportul de tara referitor la Romania, publicat miercuri. "Inegalitatile in privinta veniturilor raman printre cele mai ridicate din UE, o treime…

- Carrefour, cel mai mare retailer alimentar european, ar putea concedia aproximativ 4% din angajații din Italia si ar putea renunta la cinci din cele 51 de hipermarketuri din aceasta tara, conform planului sau de afaceri pentru perioada 2019 - 2022, transmite Reuters. Planul, prezentat sindicatelor luna…

- Comisia Europeana a publicat raportul sau anual privind Erasmus+, care arata ca numarul de persoane care au participat la acest program este mai mare ca niciodata. In același timp, programul devine din ce in ce mai incluziv și mai internațional. In Romania: •7202 de studenți și stagiari au beneficiat…