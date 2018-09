Stiri pe aceeasi tema

- La invitația domnului director Valer Cerbu de la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, proiectul ,,Caravana literara a scriitorilor in școala” organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba va poposi marți, in data de 25 septembrie 2018, cu incepere…

- Consiliul Județean Alba prin Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba și in parteneriat cu Asociația ,,Sfanta Maria Magdalena” din Oarța de Sus, județul Maramureș organizeaza o noua intalnire cu parintele Pimen, in cadrul proiectului ,,Seratele bibliotecii”. Intalnirea va avea loc joi 20 septembrie…

- VEȘTI EXCELENTE: Incepand cu data de 8 septembrie 2018, sediul central al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu va avea program de lucru cu publicul și in zilele de sambata, in intervalul orar 9:00 – 13:00. Read More...

- In luna iulie, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba a derulat un proiect inedit in care copiii și tinerii pasionați de film au avut prilejul sa fie protagoniști intr-un film regizat de tanara norvegianca de origine romana, Matilde Marginean, eleva in clasa a XI-a la Școala St. Eriks din Stockolm,…

- Crime Scene Press și Biblioteca Județeana „George Barițiu” din Brașov ne invita duminica, 22 iulie 2018, de la ora 12, la o intalnire inedita, relaxata, relaxanta, plina de umor și, bineințeles, literara, in Brasov, Livada Postei, in Curtea Casei Baiulescu. Ultima intalnire din seria „Hamacul…

- Copiilor și adolescenților pasionați de film, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba le propune un proiect inedit. Este vorba despre realizarea unui film pornind de la celebra carte Casa secretelor (House of Secrets) publicata in anul 2013 de Chris Columbus și Ned Vizzini. Filmul va fi va fi realizat…

- Biblioteca Judeean &bdquoPanait Istrati&rdquo Brila anun deschiderea Clubului de vacan pentru copii i adolesceni începând de luni 2 iulie 2018 ora 9.00.Claudiu Eduard Brileanu coordonatorul Clubului de vacan declar &rdquoAa cum iam obinuit deja pe brileni organizm i în 2018 cea mai co...

- Cadrul ambiental al bibliotecii este cel mai potrivit pentru intalniri si dialoguri, lecturi impreuna, dezbateri pe diverse teme, exersarea creativitații și imaginației. Liantul, structura relationala care aduna in ghem firele acestei lumi, mentinandu-i coeziunea, felul de a fi este comunicarea Joi,…