Mexic: O conductă explodează provocnd multe victime O conducta din centrul Mexicului a explodat vineri, provocând multe victime printre oameni care încercau sa umple containerele cu carburant, a anunțat guvernul statului central Hidalgo. Conform guvernatorului statului Hidalgo, citat de Reuters, rapoartele preliminare arata ca ar fi vorba de 20 de morți și 54 de raniți.

Înregistrarile televiziunilor din Mexic au aratat conducta din municipiul Tlahuelilpan arzând în noapte, lânga o rafinarie din nordul orașului Mexico City.



Guvernatorul statului, Omar Fayad, a spus inițial televiziunii locale ca nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

