Mesaj saptamanal RUNE pe ZODII, 21-28 octombrie 2019! Noutati de la pietrele mistice! Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte. "Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta. Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare. Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1.