May: A doua fază a negocierilor acordului Brexit încă mai este posibilă până la finalul anului 2020 Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca înca mai crede ca este posibil sa se ajunga la o înțelegere privind a doua etapa a negocierilor acordului Brexit pâna la termenul actual de 31 decembrie 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. Întrebata daca va cauta o prelungire a așa-numitei perioade de tranziție, ea a spus în fata unei comisii parlamentare: "Este posibil sa se realizeze pâna la sfârșitul lunii decembrie 2020, acordul de retragere are în cadrul sau posibilitatea de a prelungi perioada de implementare." … Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

