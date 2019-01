Stiri pe aceeasi tema

- Petrica, un roman prins la furat in doua locuințe, a marturisit cu sinceritate ca a fost la un pas de a leșina dupa ce a vazut un portofel intr-una dintre locuințele pe care le sparsese. Barbatul a spus, fara ocolișuri, ca ar fi avut remușcari, dar pana la urma a luat banii din portofelul pe care l-a…

- Liderul mondial a fost singura jucatoare din Top 10 care a lipsit de pe teren in prima saptamana din 2019. Romanca se afla deja la Sydney, acolo unde vor evolua 12 din primele 15 sportive din clasamentul WTA.

- "In repetate randuri am spus si voi face si eu, precum altcineva: la aceasta intrebare am mai raspuns. Si ramane valabil ceea ce am raspuns de foarte multe ori la aceasta intrebare", a spus ministrul Justitiei. "Eu va respect si va inteleg interesul, care, pana la urma, e de ordine publica,…

- Nu este deloc ușoara viața unei persoane din lumina reflectoarelor. Este evident ca Oana Roman, aflata in aceasta ipostaza, a trecut prin episoade cu adevarat neplacute, iar, acum, este decisa sa invețe din greșeli și sa nu se mai repete nimic.

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a afirmat miercuri, la Bucuresti, ca a venit momentul pentru accelerarea aderarii României la spatiul Schengen, relateaza Agerpres. „Cred ca a venit momentul sa acceleram aderarea României la zona Schengen, deoarece,…

- La aproape doi ani de la divort, Tuncay Ozturk a decis sa vorbeasca despre asa-zisele afaceri cu Andreea Marin. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, fizioterapeutul a povestit pe larg despre viata lui.

- Luna Noua in Scorpion, 7 noiembrie. Ne apropiem de momentul in care astrele se aliniaza in asa fel incat ranile trecutului sa fie vindecate. Luna Noua in Scorpion de pe 7 noiembrie 2018 ne va ajuta sa iertam sau sa cerem iertare iubirilor din trecut si sa ne facem ordine in viata amoroasa.