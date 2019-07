Stiri pe aceeasi tema

- "Ceea ce se intampla in ultima perioada ma face sa cred ca nu am cum sa obtin o asemenea nominalizare. De altfel, eu voi fi plecat din tara la momentul Congresului PSD, moment in care se va lua o asemenea decizie si mie greu sa cred (...). Eu nu ma retrag niciodata dintr-o functie, dintr-o cursa,…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in sedinta grupurilor reunite ale ALDE, ca fostul europarlamentar Renate Weber este propunerea partidului pentru functia de Avocat al Poporului, in conditiile in care lui Victor Ciorbea i-a exprimat mandatul. Victor Ciorbea a inaintat luni o adresa presedintilor Senatului…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat luni, in plenul Senatului, in timp ce incerca sa-și convinga colegii parlamentari sa respinga cererea DNA de ridicare a imunitații sale, ca in cei 30 de ani de cariera politica nu a facut niciodata ”o fapta legala”. ”In cei aproape 30 de ani de cand sunt in politica…

- In numai 6 luni de la inființare, filiala Alba a partidului PRO Romania se afla pe un onorant loc 4 in preferințele electoratului din județul nostru, lucru confirmat, la urne, la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Pornita de la doar doi oameni, filiala numara, in prezent, peste 1000 de membri…

- Comisia Juridica a Senatului recomanda senatorilor ridicarea imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de DNA ca a primit mita, indirect, 800.000 de dolari. ”Avem un vot neutru, au fost trei voturi pentru, doua abtineri si un vot impotriva. Noi, Comisia juridica, vom propune plenului Senatului…

- Calin Popescu Tariceanu, președinte al Senatului și liderul ALDE, a precizat intr-un interviu pentru Mediafax ca declaratiile critice la adresa Romaniei, din partea unor lideri europeni, pot fi privite intr-o nota electorala si ca nu exista riscul activarii articolului 7. Cu aceeași ocazie, el a comentat…

- Comisarul european pentru Dezvoltare Regionala Corina Cretu candideaza din partea PRO Romania la alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc in data de 26 mai. In cadrul unui interviu acordat cotidianului ZIUA de Constanta, Cretu a explicat ca are un proiect ambitios de dezvoltare a Romaniei,…

- Calin Popescu Tariceanu a spus ca este bucuros ca in calitate de presedinte al Senatului a avut sansa sa isi puna semnatura pe legea care „a readus ziua de 10 Mai acolo unde ii e locul, in randul marilor sarbatori ale acestui neam”. „Suntem independenti, suntem natiune de sine statatoare. Toți politicienii…