- Romania si intreaga lume libera stau alaturi de Ucraina, o natiune care lupta pentru viata si democratie, a transmis, sambata, presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca."In urma cu doi ani, Ucraina s-a confruntat cu un razboi pe scara larga neprovocat. De atunci, cetatenii ucraineni, cu hotarare…

- Se implinesc doi ani de razboi in Ucraina. Conflictul a provocat a patra cea mai mare criza de refugiați din istorie și cea mai mare a secolului XXI. De asemenea, invazia rușilor in Ucraina a provocat cea mai mare criza de refugiați din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial. Razboiul din Ucraina…

- Autoritatile romane actioneaza in deplina unitate si solidaritate cu Ucraina pana la obtinerea victoriei si a pacii juste, a precizat sambata premierul Marcel Ciolacu, cu prilejul comemorarii a doi ani de la inceputul razboiului. El a subliniat ca Executivul va continua sa lucreze aplicat pentru o relatie…

- Directorul Centrului ucrainean pentru Studierea Problemelor Societații Civile, Vitali Kulik, a declarat pentru televiziunea TSN ca, in perioada aprilie-mai a acestui an, Ucraina s-ar putea confrunta cu o criza politica, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit expertului, acest lucru ar urma sa se…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va fi alaturi de Republica Moldova si Ucraina in procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana si a subliniat ca este crucial ca cele doua tari sa primeasca in continuare sprijin financiar si expertiza pentru consolidarea institutionala…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European, Romania avand șanse bune ca șeful statului sa preia acest post, in luna mai. „Este o sansa reala, pentru ca avem un culoar bun”, afirma șeful Executivului, Marcel Ciolacu.…

- Europarlamentarul Mihai Tudose (PSD) considera ca președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, nu este potrivit sa activeze in politica și ca ar putea pierde conducerea PNL. Mihai Tudose a facut aceste comentarii intr-un interviu acordat postului Prima News. In condițiile in care PSD și PNL sunt…