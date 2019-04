Peste 33.000 de locuri de munca au fost puse la dispozitia somerilor din Romania la Bursa generala a locurilor de munca organizata, vineri, in intreaga tara, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Marius Budai. Prezent la inaugurarea bursei de la Botosani, acesta a afirmat ca, in ultimii doi ani, la nivel national au fost create aproximativ 225.000 de noi locuri de munca, datorita subventiilor acordate angajatorilor, in special pentru angajarea de ucenici, a tinerilor absolventi, dar si a persoanelor de peste 45 de ani. "Sunt puse la dispozitia tuturor lucratorilor din Romania peste 33.000 de locuri…