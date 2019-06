Fostul secretar general al PSD Marian Neacsu, membru al Pro Romania, a fost votat miercuri, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, in funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Reglementarea in domeniul Energiei (ANRE).

In plenul reunit 262 de deputați și senatori au votat in favoarea numirii lui Neacșu in aceasta funcție, scrie Mediafax.

Senatorul PSD Gheorghe Marin, președintele Comisiei de Energie a declarat, miercuri, dupa ședința comisiilor de specialitate din Camera Deputaților și Senat ca Marian Neacșu a primit un raport de validare pentru…