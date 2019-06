Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile pentru energie, industrii si economica ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat aviz, miercuri, pentru Marian Neacsu pentru a ocupa functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), avizul fiind dat fara ca acesta sa fie prezent. Plenul…

- Comisia juridica din Senat a avizat miercuri inceperea urmaririi penale pentru liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care este acuzat ca a primit foloase materiale de aproape 800.000 de dolari. Presedintele comisiei, social-democratul Robert Cazanciuc, a spus ca au fost trei…

- Firea a declarat marti, la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca mai multi colegi i-au cerut sa renunte la demisiile pe care le-a semnat in luna noiembrie a anului trecut. "Mai multi colegi mi-au spus ca, data fiind situatia actuala, ar trebui sa analizez si sa renunt la ceea ce…

- Liderii social-democrati s-au reunit, miercuri, la Parlament, in sedinta Comitetului Executiv National (CEx) care ar putea decide retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader, decizie ce ar forta mana prim-ministrului Viorica Dancila de a il remania din Guvern. Deputatul PSD Eugen Nicolicea,…

- Potrivit g4media.ro , Marian Neacșu, fostul secretar general al PSD și actual membru al Pro Romania, a fost audiat miercuri, 3 aprilie 2019, la DNA, unde ar fi fost citat ca martor in dosarul in care Mircea Draghici, trezorierul PSD, este acuzat de procurori ca ar fi delapidat banii partidului. La momentul…

