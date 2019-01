Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May si ministrii Cabinetului ei vor intensifica marti pregatirile pentru un Brexit fara acord, un deznodamant care pare din ce in ce mai probabil dupa ce acordul la care a ajuns May cu Bruxelles-ul a fost contestat puternic si are sanse mici sa treaca de parlament, scrie…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a prezentat scuze luni, in Camera Comunelor a parlamentului de la Londra, pentru afirmatia ca lucratorii imigranti din Uniunea Europeana care vin in Marea Britanie nu vor mai putea 'sa sara peste rand' dupa Brexit, transmite Reuters preluata de Agerpres. …

- Proiectul de acord convenit de Marea Britanie pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE) este nu doar cea mai buna solutie la divizarea politica, ci si pentru economie, a declarat sambata ministrul britanic al economiei, Philip Hammond, informeaza Reuters. "Acest acord este modul in care Marea Britanie…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat joi acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a declarat ca statele membre din Blocul comunitar trebuie sa se asigure ca aceasta este finalizata, relateaza site-ul agentiei Reuters.