''Exista din partea SUA o cerere de extradare, care se va afla maine in fata instantei, dar ieri am semnat ordinul de extradare si l-am certificat, iar acest lucru va fi adus maine in fata judecatorilor'', a spus oficialul britanic. Este de asteptat ca avocatii lui Julian Assange sa conteste decizia ministrului Sajid Javid, deschizand astfel calea unei proceduri indelungate in instantele britanice. SUA au cerut extradarea lui Assange, acuzandu-l de conspiratie in vederea accesului ilegal la informatii pastrate in calculatoare guvernamentale, infractiune pasibila de maximum cinci ani de inchisoare,…