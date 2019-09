Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care vor sa calatoreasca in Spania, ca autoritațile locale au emis, incepand de sambata, cod portocaliu de ploi și intensificari ale vantului, in provinciile Sevilla și Cordoba.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, intrucat in Comunitatea Valenciana a fost emis, pana vineri, cel putin, Cod portocaliu de vant puternic si furtuni, precum si mare agitata. In aceste conditii, ar putea fi afectate transporturile aerian si rutier,…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Andaluzia, Spania, ca din cauza temperaturilor ridicate exista pericolul declanșarii unor incendii de vegetație in provincia Malaga, transmite instituția intr-un comunicat de presa.Citește și: Atenție! A fost prezentata…

- Autoritațile spaniole au alertat instituțiile europene cu privire la posibilitatea raspandirii infecției de Listeria – o bacterie periculoasa, care se gasește in alimente, apa sau sol. In prezent, bilanțul arata ca peste 600 de cazuri și un deces, insa numarul cazurilor suspecte este mult mai mare.…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Spania ca au fost inregistrate 161 de cazuri, printre care si un deces, in urma unui produs contaminat cu bacteria Listeria. Autoritațile spaniole au alertat organismele europene cu privire la posibilitatea raspandirii acestei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Departamentul pentru Sanatate si Familie al Guvernului Autonom din Andaluzia a identificat si retras de pe piata un produs contaminat cu bacteria Listeria monocytogenes,…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Spania ca activitatea pe aeroporturile din Spania va fi afectata din cauza grevei personalului de la sol al companiei IBERIA in perioadele 24-25 august, 30-31 august și 8-9 septembrie 2019, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca in Comunitatea Autonoma Andaluzia, provincia Malaga, pe fondul temperaturilor ridicate, in perioada 17 - 20 august au fost inregistrate mai multe incendii de vegetatie,…