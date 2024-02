Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Spania pot avea, din acest an, dubla cetatenie, a afirmat, luni, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, dupa intalnirea pe care a avut-o cu omologul sau spaniol, Pedro Rollan Ojeda, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Regatul Spaniei.

- Inițiat de președintele PNL, Nicolae Ciuca, la finalul lui 2022, proiectul prin care romanii din Spania vor primi cetațenie dubla intra in linie dreapta. La acel moment, premierul spaniol Pedro Sanchez anunța ca a fost creat un grup de lucru pentru recunoașterea dublei cetațenii, menționand ca in Europa…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, efectueaza luni si marti o vizita oficiala in Regatul Spaniei, la invitatia omologului sau spaniol, Pedro Rollan Ojeda, scrie Agerpres. In cadrul vizitei vor fi abordate teme ce tin de cooperarea bilaterala, comunitatea romaneasca din Spania, diplomatia parlamentara,…

- Miliardarul roman Ion Țiriac a facut declarații controversate in cadrul Galei Sportului Romanesc, dupa ce a ramas blocat in trafic timp de peste o ora pe un drum care in mod normal ar fi trebuit sa dureze doar 30 de minute.„Am realizat inca odata asta-seara ca romanii au prea mulți bani. In loc sa fac…

- Ambasadorul Romaniei la Madrid, George Bologan, a declarat vineri, 5 ianuarie, pentru G4Media, cu referire la negocierile privind acceptarea dublei cetațenii, ca ”in acest moment textul Acordului se afla intr-o faza avansata de negocieri, Ambasada de la Madrid fiind in contact cu autoritațile celor…

- Romanii vor mai avea de așteptat pentru majorarea salariilor. Masura nu va intra in vigoare in 2024. Anunțul a fost facut de Marcel Ciolacu și de Nicolae Ciuca. Potrivit președintelui PNL, Nicolae Ciuca , eliminarea inechitaților din sistemul de salarizare este un jalon extrem de important in PNRR,…