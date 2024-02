Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Spania pot avea, din acest an, dubla cetatenie, a afirmat, luni, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, dupa intalnirea pe care a avut-o cu omologul sau spaniol, Pedro Rollan Ojeda, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Regatul Spaniei.

- Inițiat de președintele PNL, Nicolae Ciuca, la finalul lui 2022, proiectul prin care romanii din Spania vor primi cetațenie dubla intra in linie dreapta. La acel moment, premierul spaniol Pedro Sanchez anunța ca a fost creat un grup de lucru pentru recunoașterea dublei cetațenii, menționand ca in Europa…

- Aflat in Spania luni și marți, Nicolae Ciuca va purta discuții importante pe acest subiect de interes pentru comunitatea romaneasca, pentru ca romanii sa poata solicita cetațenie dubla cat mai curand posibil.Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a inițiat acordul intre Guvernul roman și Guvernul spaniel…

- Ambasadorul Romaniei la Madrid, George Bologan, a declarat vineri, 5 ianuarie, pentru G4Media, cu referire la negocierile privind acceptarea dublei cetațenii, ca ”in acest moment textul Acordului se afla intr-o faza avansata de negocieri, Ambasada de la Madrid fiind in contact cu autoritațile celor…

- A murit inca un ostatic cu dubla cetatenie, israeliana si romana, in Fasia Gaza , potrivit MAE. MAE a fost informat oficial despre decesul unui ostatic in Gaza, cu dubla cetatenie, israeliana si romana. Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ) anunta ca autoritatile israeliene au informat ca o persoana…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile israeliene au informat ca o persoana cu dubla cetatenie, israeliana si romana, care era tinuta ostatica in Fasia Gaza, a murit. In prezent, doua persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, se mai afla ostatice in Fasia Gaza.”In continuarea…