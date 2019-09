Stiri pe aceeasi tema

- In context, el a facut un apel separat la presedintele Comisiei speciale pentru legile electorale, care este parlamentar ALDE, sa reia discutiile pe marginea acestui proiect in cadrul lucrarilor comisiei care trebuie "deblocate" si unde PSD nu are majoritate."In urma sedintei de astazi…

- Președintele-director general al Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava, dr. Claudiu Cobuz, a emis, marți, o decizie prin care medicii de familie aflați in relație contractuala cu CAS au fost desemnați sa recomande investigația paraclinica dozarea hemoglobinei glicozilate pentru bolnavii cu ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, acuza PSD de blocarea activitatii Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, prin absenta de la lucrari. El susține ca PSD boicoteaza deliberat sedintele comisiei, care ar...

- "Avem intr-adevar o relocare a pacientilor din centrul Sighetu Marmatiei, care e o sectie dezafectata a Spitalului de Psihiatrie din Sighetu Marmatiei. Urmeaza in perioada urmatoare, in cel mai scurt posibil, ca toti beneficiarii din acest centru sa fie relocati in alte centre, in conditii mult mai…

- Razvan Vulcanescu a fost demis dupa scandalul de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate! El va ramane totuși in instituție in calitate de vicepreședinte, anunța Romania TV, care citeaza surse avizate.Premierul Viorica Dancila a anuntat ca marti, 23 iulie, il va demite pe presedintele Casei…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca marti, 23 iulie, il va demite pe presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, daca acesta nu isi va da demisia. Dancila a afirmat ca a cerut ministrului Sanatatii sa propuna un inlocuitor."Astazi am trimis corpul de control…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat premierului Viorica Dancila demiterea de urgenta a presedintelui CNAS, Razvan Vulcanescu, in conditiile in care „romanii nu mai pot sa utilizeze cardurile de sanatate de 22 de zile consecutiv, iar sistemul de sanatate nu poate sa furnizeze in conditii normale…

- Medicina de familie risca sa moara! Soluția: Impozit zero pentru medicii de familie. Corneliu Florin Buicu, președinte la Comisia pentru Sanatate și Familie din Camera Deputaților declara ca medicina de familie risca sa moara și ca singura soluție ar fi ca aceștia sa nu mai fie impozitați. ”Așa arata…