Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de repatriere a celor doi romani cazuți la datorie in cele doua atentate teroriste de la inceputul acestei luni din Afganistan va avea loc astazi, in jurul orei 12.30. Trupurile lor vor fi aduse in țara la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, transmite Ministerul Apararii Naționale. Prima…

- Militarii din Buzau au ținut astazi un moment de reculegere in memoria camaradului lor cazut la datorie joi, in Afganistan, intr-un atac cu o mașina capcana in centrul capitalei Kabul. Atat la Batalionul 52 Operații Speciale „Baneasa-Otopeni” de unde plecase Ciprian Ștefan Polschi cat și personalul comandamentului…

- Militarii din Buzau au ținut astazi un moment de reculegere in memoria camaradului lor cazut la datorie joi, in Afganistan, intr-un atac cu o mașina capcana in centrul capitalei Kabul. Atat la Batalionul 52 Operații Speciale „Baneasa-Otopeni” de unde plecase Ciprian Ștefan Polschi cat și personalul comandamentului…

- Ceremonia de repatriere a Batalionului 300 Infanterie Mecanizata „Sfantul Andrei”, din teatrul de operații Afganistan, are loc astazi, la Galați. Ceremonia va fi marcata de pierderea buzoianului Ciprian Ștefan Polschi, ucis ieri la Kabul. Ceremonia de repatriere a Batalionului, care a participat la…

- Zi neagra, joi, pentru Buzau și pentru Armata Romaniei. Caporalul cls. a III-a Ciprian-Ștefan Polschi este al cincilea buzoian cazut la datorie departe de casa, intr-un teatru de operații. Militarul, care indeplinea funcția de șofer in cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul, și-a pierdut…

- Militarul roman care a afost omorat in atacul terorist de la Kabul este caporalul cls. a III-a Ciprian-Stefan Polschi, care indeplinea functia de sofer in cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul. Era casatorit și avea doi copii, a anunțat, joi, Ministerul Apararii Nationale.

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca militarul roman decedat in atentatul cu bomba de joi, din Kabul, este caporalul Ciprian-Ștefan Polschi din Buzau. ”Militarul roman care si-a pierdut viata astazi, 5 septembrie, in Afganistan este caporalul cls. a III-a Ciprian-Ștefan Polschi, care indeplinea…

- In noaptea de luni spre marți, 2/3 septembrie 2019, la Ambasada Romaniei din Kabul a avut loc un atentat terorist. Un militar roman, originar din Fierbinți Targ, a fost ucis... Vasile Raduna a plecat din țara in luna aprilie a acestui an, cu o zi inainte ca tatal lui sa fie inmormantat. «Este o zi neagra…