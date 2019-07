Emmanuel Macron a promis luni la Belgrad sa faca totul pentru a obtine un compromis intre Serbia si Kosovo, recurgand chiar la lungi declaratii in limba sarba despre prietenia dintre Franta si Serbia, noteaza AFP. "Voi organiza peste cateva saptamani (la Paris) o reuniune cu liderii kosovari, cancelarul german (Angela Merkel) si cu dumneavoastra" pentru a gasi "o solutie globala si permanenta", a declarat presedintele francez intr-o conferinta de presa organizata in comun cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic. Impreuna cu Angela Merkel, Emmanuel Macron incearca de un an sa determine Serbia la…