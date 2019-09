Lovitura de grație pe care SUA o pregătesc Chinei. Cum vrea Trump să oprească banii americani să plece la Beijing Lovitura de grație pe care SUA o pregatesc Chinei. Cum vrea Trump sa opreasca banii americani sa plece la Beijing Guvernul SUA ia in considerare posibilitatea delistarii companiilor chineze de la bursele americane, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

Decizia ar duce la o escaladare a tensiunilor comerciale dintre primele economii ale lumii, dar face parte din planul administraţiei Trump de a limita investiţiile americane în China, susţin sursele,potrivit Agerpres. Separat, Bloomberg a anunţat, citând surse care au dorit… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

