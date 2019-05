Lovitură cumplită pentru Olguța Vasilescu Alianta USR – PLUS a castigat alegerile in municipiul Craiova, cu cateva mii de voturi peste PSD, sustin surse politice pentru Adevarul. Mai sunt trei sectii de numarat, insa rezultatul final nu mai poate fi inversat. In judetul Dolj, PSD a iesit pe primul loc, urmat de PNL si Alianta 2020. Potrvit unor surse din PSD, rezultatul votului din Craiova a dat peste cap planul Liei Olguta Vasilescu de a candida la sefia PSD. „Este prima data cand o forta politica noua, tanara castiga Craiova. Ni s-a spus ca este imposibil, ca nu putem sa batem PSD aici. Si am invins. Am luat 35 000 de voturi. Alianta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

