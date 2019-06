Stiri pe aceeasi tema

- Romania a gazduit, in perioada 31 mai-02 iunie a.c., Campionatul European de Ju-Jitsu pentru adulți și masters. La concursul care s-a desfașurat la Sala Polivalenta din București au participat peste 370 de sportivi din 25 de țari. Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a participat cu patru…

- In municipiul Sfantu Gheorghe se va desfașura, astazi și maine, etapa naționala a concursului de creativitate in limba engleza „Speak Out”. La cea de-a XIII-a editie a Concursului de monologuri in limba engleza vor participa 56 de copii și profesorii insoțitori, din 14 județe din țara. Ei sunt…

- Orasul Porec din Croatia a fost gazda Campionatului mondial DANCE STAR WORLD FINALS 2019 care s-a desfașurat in perioada 22-26.05.2019,la care s-au intrecut 7000 de dansatori din 20 de țari. In Liga A și Liga B s-au calificat 2020 de echipe, Romania fiind reprezentata de 140 de trupe de dans inscrise…

- In perioada aprilie-mai 2019, s-au desfașurat etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline, conform calendarului Ministerului Educației Naționale, in cadrul carora numeroși elevi covasneni au obtinut premii și mențiuni, numarul premianților fiind in creștere in ultimii ani școlari, conform…

- Pe strada Ciucului nr. 5 A, una dintre cele mai vechi strazi din Sfantu Gheorghe, chiar in inima orasului, doi localnici au ales sa creeze o lume a cartilor, deschizand o noua librarie. Aceasta este fara vitrina, in care intri dintr-o cafenea. Dupa ce treci pragul, te socheaza lumina catorva reflectoare…

- Un numar de 157 de elevi, insotiti de profesori, iau parte la Odorheiu Secuiesc, la faza nationala a Olimpiadei de Limba si literatura romana pentru minoritati si diaspora, care se desfasoara in premiera in Harghita, in perioada 22-24 aprilie. Inspectorul de limba si literatura romana, Manuela Nicoleta…

- Concursul judetean „Spark English Contest – Junior edition” a fost organizat, pentru a 2-a oara, de Clubul Spark English, vineri, 5 aprilie 2019. Acesta a fost dedicat elevilor claselor a-IV- a, a- V-a și a –VI- a. Competiția s-a desfasurat in 2 locatii in acelasi timp, și anume: Liceul Nagy Mozes din…

- Am copilarit in Sfantu Gheorghe, am studiat la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, apoi am plecat sa urmez cursurile facultatii de drept, crezand ca asta este menirea mea, de a fi avocat, de a apara drepturile oamenilor. Mai tarziu, in anul III de facultate, am aflat ca Televiziunea locala STV, studio…