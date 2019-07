Liviu Pop, PSD: Am depus un proiect de lege prin care pensiile peste 10.000 de lei vor fi impozitate cu 90% „Avand in vedere faptul ca in Romania exista o discrepanta foarte mare intre pensiile din sistemul public de pensii, care sunt in medie la un nivel de 1.150 de lei, comunicat pentru luna martie 2019 si alte categorii de pensii, in special pensiile de serviciu, care depasesc praguri de bun simt ale veniturilor, ajungand la cuantumuri astronomice de cateva zeci de mii de lei sau chiar mai mult, pana la suma de 73.890 de lei, bani pe care ii primeste, conform informatiilor publice, un fost magistrat, suma din care impozitul retinut este de doar 7.189 lei, consideram necesar sa aplicam o supraimpozitare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, a depus un proiect de lege prin care propune impozitarea cu 90% a pensiilor de peste 10.000 de lei.Citește și: Codrin Ștefanescu SPULBERA visul lui Dancila de a candida la prezidențiale: Firea, Pleșoianu și Nicolae, amenințați chiar…

- Puțin peste 9.000 de persoane din Romania primesc pensii speciale. Romania TV a prezentant in aceasta seara datele oficiale de la Casa Naționala de Pensii care susține ca exista 9.303 pensii speciale, acordate magistraților, aviatorilor, diplomaților, dar și celor care au lucrat la Curtea de Conturi. …

- Senatorul PNL Florin Citu nu crede ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici va reglementa situatia pensiilor speciale asa cum a spus pentru ca, afirma el, nu vrea sa-si puna in cap Curtea de Conturi, militarii, magistratii si colegii parlamentari. "In Parlament, Eugen Teodorovici a votat…

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…

- ”Pentru mine, edificator a fost un interviu pe care domnul Rareș Bogdan ni l-a acordat noua, celor de la DCNews, in care dansul ne spune ca din masuratorile pe care le-au facut, lumea este impotriva pensiilor speciale. Unul dintre predicatele campaniei electorale, atat din partea PNL, cat și din…

- Senatorii PSD și ALDE nu au fost in sala in numar destul de mare incat legea pensiilor sa treaca la vot. Insa, aleșii puterii au fost prezenți in sala pentru a se asigura ca pensiile speciale nu sunt abrogate, așa cum cerea un proiect supus la vot la scurt timp dupa ce legea pensiilor a picat. Senatorul…

- Senatul a respins, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de un grup de parlamentari PNL prin care pensiile speciale erau eliminate. In favoarea proiectului au votat 20 de senatori, 52 au fost impotriva si 8 s-au abtinut, transmite Agerpres. Propunerea legislativa…

- Senatorul PSD Liviu Pop a depus un proiect de modificare a Codului Fiscal astfel incat toate pensiile care sar de 10.000 de lei pe luna sa fie impozitate cu 90%, Acesta spune ca astfel se strang bani pentru completarea veniturilor categoriilor defavorizate. Conform articolelor 100 și 101 din legea…