Liviu Dragnea, mesaj ferm către protestatari Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramâne în limitele non-violente.



"Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramâne în niste limite non-violente. Încercam sa ducem programul de guvernare, sa ne exercitam mandatul si în Parlament, unde ne-au votat totusi câteva milioane de români, si în Guvern, sustinut de Parlament, asa cum am promis românilor în campania electorala", a spus Dragnea,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramane in limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramane in niste limite non-violente. Incercam sa…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca UDMR ar trebui invitat la guvernare. De partea cealalta, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu face invitații la televizor nimanui.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, oferta de ultim moment: invita UDMR la guvernare ”Eu…

- Prognoza meteo pe trei luni: iarna blanda, primavara ploioasa Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de temperaturi peste medie in sudul si estul tarii si apropiate de normal in restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, la Timisoara, ca partidul pe care-l conduce va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, urmand sa aiba o propunere de premier. Tomac a spus ca propunerea PSD este ”o mostra de mediocritate”. “Maine (n.r. miercuri),…

- Rareș Bogdan a lansat un mesaj de revolta, in urma razboiului care are loc in PSD. Jurnalistul se intreaba daca președintele Klaus Iohannis va refuza noua propunere pentru funcția de premier, acest lucru ducand automat la procedura de suspendarea a sa.Citește și: Ipoteza exploziva a unui analist…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. "Îmi dau demisia în seara asta sau mâine dimineaţă. Domnul vicepreşedinte Stănescu…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Bacau, ca „spera” ca premierul Mihai Tudose sa ramana in funcție, potrivit Digi24. Liviu Dragnea a comentat și propunerea facuta de deputatul Catalin Radulescu, de a retrage sprijinul politic pentru echipa Tudose-Ciolacu, solicitand intrunirea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ieșit singur in conferința de presa, și a spus ca singurele decizii adoptate au fost propunerea lui Ioan Deneș pentru Ministerul Padurilor și Apelor și organizarea unei noi ședințe a Comitetului Executiv Național in perioada 29-31 ianuarie la Iași. Cu ceva timp…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- Surse din PSD au precizat ca Ionel Arsene isi serbeaza ziua intr-un local din Bucuresti alaturi de mai multi colegi de partid, transmite Mediafax.Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, la ora 14:00, la sediul central al partidului, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa-i mulțumeasca Doinei Pana pentru activitate, dupa ce aceasta a demisionat, miercuri, din funcția de ministru al Apelor și Mediului. Dragnea a spus ca propunerea pentru noul ministru va fi stabilita în cadrul CEx care va fi convocat zilele urmatoare.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit intr-un interviu la Antena 3 despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim. „Mie nu mi se pare foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran și are aceleași drepturi pe carele avem și noi. In Israel…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca protestele indreptate impotriva noilor legi ale Justiției sunt menite sa favorizeze situația ca legile sa fie elaborate de un ”nucleu mic” de ONG-iști care au legaturi cu serviciile secrete, cu diverși procurori și cu președintele…

- Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a anunțat public faptul ca nu susține proiectul colehgior sai din Parlament, privimd stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu.Acesta a precizat ca masurile propuse ”lipsesc de substanța infracțiunile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, la Parlament, in legatura cu revenirea Casei Regale in patrimoniul statului, ca trebuie sa se discute „fara patima” , pentru a se gasi o soluție in acest sens. Mai mult, premierul Tudose, a precizat, joi, ca, din punct de vedere personal, Palatul Elisabeta…

- REGELE MIHAI A MURIT. Social-democratii s-au reunit, marti, la sediul central, pentru a discuta despre mitingul pe care intentioneaza sa îl organizeze în Bucuresti, potrivit unor surse din PSD, în contextul în care Casa Regala a României a anuntat ca Regele Mihai…

- Calin Popescu-Tariceanu susține ca pozitia pe care a exprimat-o împreuna cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei, fata de punctul de vedere al Departamentului de Stat privind legile justitiei i-a avut ca destinatari pe români. „Am avut o atitudine publica care, în principal,…

- Intrebat daca ar trebui intarite institutiile statului, Solomon a raspuns: „Eu cred ca sunt destul de puternice, numai ca trebuie sa doreasca sa fie cu adevarat institutii ale statului, asta care-l slujim noi si cetatenii”. „Statul paralel il putem defini fiecare cum dorim, dar vedem ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. El spune, insa, ca va fi prezent la parada de Ziua Naționala a Romaniei, de la Arcul de Trimf. Tot acolo urmeaza sa fie prezent…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, spune ca oamenii care au protestat aseara in București și in zeci de orașe ar trebui sa vada ca membrii comisiei, impreuna cu asociatiile profesionale, incearca sa faca niste legi mai bune. „Atata timp cat factorul…

- ”Atata timp cat factorul politic nu intervine decat prin a prelua toate amendamentele venite de la asociatiile profesionale, eu cred ca e cel mai bun mod”, a afirmat Iordache.Intrebat ce le transmite protestatarilor, el a declarat: ”Din punctul meu de vedere, toti cei care protesteaza ar…

- Intrebat daca exista o decizie in PSD referitoare la locul unde va merge liderul formatiunii, Liviu Dragnea, de 1 Decembrie, Neacsu a raspuns: „Din cate stiu pana in momentul asta, presedintele partidului si mare parte din conducerea partidului vor participa la parada aici, la Bucuresti, inclusiv…

- ”Nu inteleg conceptul, sincer. (...) Eu imi vad de Guvern. Avem un stat de care trebuie sa ne ocupam, cu niste romani carora trebuie sa le facem viata mai buna”, a declarat Mihai Tudose, intrebat de jurnalisti daca s-a lamurit ce inseamna statul paralel. Si presedintele executiv al PSD, Niculae…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau spune ca mitingurile PSD nu ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat, pentru ca ele necesita si prezenta parlamentarilor, iar acestia trebuie sa fie prezenti in legislativ pentru a finaliza legile justiției. „Am discutat si discutam tot timpul si…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau critica rezoluția PSD impotriva statului paralel: ”E un pleonasm, nu poate sa fie paralel si legitim”, a spus liderul social-democrat. Badalau a precizat ca rezoluția PSD, intitulata un pleonasm, nu poate sa fie paralel si sa fie legitim”, El a precizat…

- De aproape doua luni, liderii PSD sunt in chinurile facerii cu bugetul de stat pentru anul 2018. Proiectul se lucreaza in laboratoarele partidului, cu Darius Valcov ”ordonator principal de credite”, insa acesta nu face nimic fara acordul lui Liviu Dragnea.Citește și: Blaga revine pe cai mari.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, care saptamana trecuta a facut o escala neanuntata in Romania, l-a intrebat ce s-a intamplat cu cvorumul de la sedinta precedenta a Comisie de Aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se…

- „Eu m-am exprimat de foarte multa vreme. Din capul locului, persoane, care au fost condamnate penal sau care sunt cercetate penal, nu trebuie sa fie in conducerea statului. Punct!”, a declarat președintele țarii. DNA a dispus luni inceperea urmaririi penale pentru Liviu Dragnea. Președintele…

- Președintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a apreciat ca parlamentarii care iși deschid un birou parlamentar in alta circumscripție decat cea in care au fost aleși pacalesc electoratul. Opiniile lui Badalau au aparut in aceeași zi in care conducerea Camerei Deputaților aproba cererea președintelui…

- Comitetul Executiv al PSD urmeaza sa reafirme sustinerea pentru L. Dragnea Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto: Arhiva. Evaluarea activitatii Executivului si a modului cum este pus în practica programul de guvernare cu care PSD a câstigat alegerile reprezinta temele principale…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit, luni dimineata, cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Cei doi au discutat aproape o ora in biroul lui Dragnea de la Camera Deputatilor.

- Liviu Dragnea a ajuns la sediul DNA. Procurorii au in lucru mai multe dosare care il vizeaza pe liderul social-democrat. Mai mulți susținatori, printre care și lideri ai PSD l-au așteptat pe Dragnea in fața sediului DNA. UPDATE 3: La ieșirea de la DNA, Liviu Dragnea a fost aplaudat de susținatorii adunați…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat (TSD) care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa “saboteze” reformele. Dragnea a menționat, printre altele, ca PSD…

- Liviu Dragnea se va prezenta maine la DNA. Nu se știe in ce calitate a fost chemat in fața procurorilor. Președintele PSD nu a fost vazut in ultimele zile in Parlament. Dupa mai multe zile de absența, președintele PSD a aparut la congresul de alegere a președintele TSD. El a afirmat ca va…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, marți seara, la Parlamernt, ca pachetul de masuri fiscale care va fi adoptat miercuri de Guvern are sustinerea Coalitiei si va conduce la cresterea puterii de cumparare, el precizand ca ”vor fi și anumite cresteri la salariul net”. Calin Popescu…

- Este sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal care ar putea arunca România în aer. În acelasi timp, Calin Popescu…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei si au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei.Citește și: Aproximativ 10.000 de oameni marșaluiesc in București: se cere DEMISIA Guvernului/ TRANSMISIE LIVE Citește și: Reacție INCENDIARA…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat vineri intr-o nota ironica criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis pachetului de legi privind Justitia si a spus, referitor la posibilul referendum pe care seful statului l-ar putea initia pe aceasta tema, ca ii doreste succes.”Dar foarte…

- Liviu Dragnea: Mutarea contributiilor aduce avantaje pentru angajati si angajatori Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca mutarea contributiilor aduce avantaje si pentru angajat, dar si pentru angajator, afirmand ca niciun om de afaceri de buna credinta nu isi va permite sa foloseasca…

- Initiativa legislativa a primit raport de adoptare din partea comisiilor juridica si de administratie din Senat, iar daca luni nu va fi votata de plenul Senatului, va fi adoptata tacit urmand a fi transmisa Camerei Deputatilor care este for decizional. In cadrul dezbaterilor din comisia de…