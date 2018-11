Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, a invins joi, in deplasare, campioana Poloniei, Chemik Police, cu scorul de 3-1, in primul meci din grupa E a Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Scorul pe seturi a fost 19-25, 16-25, 25-16, 22-25, dupa 103 minute de joc. In cealalta…

- Dupa trei succese consecutive si un duel pierdut la mare lupta cu CSM Bucuresti, echipa de volei a clubului nostru se va deplasa in fieful vicecampioanei Romaniei si finalistei Ligii Campionilor in sezonul 2017 -2018, CSM Volei Alba Blaj. Partida este o restanta din a patra etapa a Diviziei A1 de volei…

- Vicecampioana Europei la volei feminin in 2018, Volei Alba Blaj, a fost eliminata marti, in deplasare, in turul al treilea al Ligii Campionilor si a ratat faza grupelor, dupa ce a fost invinsa, in urma ”setului de aur”, de formatia germana Allianz MTV Stuttgart, scor 3-0.Scorul pe seturi a…

- Vicecampioana Europei la volei feminin in 2018, Volei Alba Blaj, a invins miercuri, la Sibiu, formatia germana Allianz MTV Stuttgart, cu scorul de 3-1, in prima mansa din turul al treilea al Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Scorul pe seturi a fost 25-18, 25-20, 17-25, 28-26, dupa 96 minute…

- Azi a avut loc tragerea la sorți a grupelor din faza a 4-a a Ligii Campionilor la volei, atat la feminin, cat și la masculin. CSM București, campioana Romaniei, repartizata in a treia urna valorica, a ajuns in Grupa E, alaturi de Dinamo Moscova (Rus), Chemik Police (Pol) și Fenerbahce Istanbul (Tur).…

- Victorie pentru Volei Alba Blaj, in deplasare, la echipa VK UP Olomouc Cehia. Vicecampioana Europei la volei feminin in 2018, Volei Alba Blaj, a invins miercuri, in deplasare, formatia ceha VK UP Olomouc, cu scorul de 3-2, in mansa tur din turul secund al Ligii Campionilor. Meciul din Cehia a fost primul…

- Viceacampioana a Europei in ultimul sezon, dupa ce a jucat finala Ligii Campionilor cu VakifBank Istanbul, CSM Volei Alba Blaj se intoarce in cea mai tare competitie la nivel de cluburi, dar in faza calificarilor. Formatia ardeleana nu a primit niciun ”bilet de voie” din partea CEV...

- Campioana CSM Bucuresti a fost invinsa surprinzator de SCM Ramnicu Valcea, cu scorul de 22-19 (13-9), marti, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-o partida din etapa a 5-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Echipa valceana obtine a doua sa victorie consecutiva…