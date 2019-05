Avocatii Nevroz Uysal si Rezan Sarica au putut sa se imbarce cu destinatia insula-inchisoare Imrali, aflata in Marea Marmara, unde Ocalan se afla in detentie pe viata, potrivit altor avocati, Cengiz Yurekli si Ibrahim Bilmez.



''Am facut cerere pentru o intalnire aproape zilnic'', a declarat Yurekli, citat de DPA, adaugand ca procurorii din provincia Bursa (nord-vest) au aprobat vizitarea lui Ocalan. Yurekli nu a oferit detalii despre natura intalnirii.



Turcia a ridicat o interdictie ce dura de opt ani in cazul lui Ocalan, care nu ii permitea sa fie vizitat de catre avocatii…