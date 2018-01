Lider PSD Tulcea, dupa intalnirea cu Liviu Dragnea: Discutiile privind componenta Guvernului se amana, nu s-a ajuns la o intelegere privind unele portofolii

Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile privind formarea Guvernului condus de Viorica Dancila vor fi amanate pentru ca social-democratii nu au ajuns la o intelegere privind unele portofolii, a declarat, luni, presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu. O noua sedinta a CEx este programata pentru vineri, pentru a decide asupra componentei…

- Catalin Ivan nu vede cu ochi buni noul Guvern care va fi condus de Viorica Dancila, dupa demisia lui Mihai Tudose."Componența acutalului Guvern o vad prost. Nu poți sa ai prim-ministru cu telecomanda in alta parte, exact ce avem noi acum. E un dezastru ca Guvernul ramane in forma actuala,…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEx) se reunește, astazi, la ora 16.00, pentru a discuta componenta viitorului guvern. Mulți dintre ministri isi vor pastra functiile si in Cabinetul Dancila, dar se vehiculeaza și nume noi la conducerea unor ministere.

- Votul pentru investirea noului Guvern programat la 29 ianuarie Negocierile interne din PSD privind componenta noului guvern ar urma sa se încheie luni dupa-amiaza, la sedinta Comitetului Executiv National al partidului, dupa care vom afla numele ministrilor propusi sa faca parte din…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament 'impotriva' investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat. Ne-am…

- La intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea au participat Viorica Dancila, premier desemnat, Niculae Badalau, presedinte executiv PSD, Paul Stanescu, actual vicepremier, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Liderul PSD a anuntat, la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Daca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va accepta propunerea de premier facuta de social-democrati, in cazul de fata Viorica Dancila, aceasta are la dispozitie 10 zile, din momentul numirii, pentru formarea noului cabinet. In cele 10 zile Viorica Dancila trebuie sa isi gaseasca membrii cabinetului,…

- Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21.00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia". Ei au fost legitimati de catre jandarmi, care…

- Viorica Dancila a facut primele declarații, dupa ce a fost desemnata premier de catre președintele Klaus Iohannis. Dancila le-a mulțumit celor care au propus-o, dar și președintelui Klaus Iohannis și a anunțat ce masuri va lua ca premier.”Mulțumesc președintelui Klaus Iohannis, președintelui…

"Vom convoca sesiune extraordinara. (...) Pe data de 29 ianuarie luni, sa avem votul de investitura in Parlament. Luni, va fi convocat Comitetul Executiv Național al PSD pentru a incepe discuțiile pentru componența noului Cabinet", a spus Liviu Dragnea.

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. „Presedintele României a lua…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia cu Uniunea Europeana, este o persoana non-conflictuala si si-a insusit programul de guvernare. "A fost o sedinta de coalitie in care colegii de la PSD ne-au informat despre decizia care a fost adoptata in cadrul…

- ALDE este de acord cu propunerea PSD ca Viorica Dancila sa preia functia de premier, a declarat, marti, la Parlament, vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a trimis marți un apel clar catre șeful statului, Klaus Iohannis, prin care ii cere sa refuze nominalizarea unui alt prim-ministru PSD. Noua propunere a partidului pentru poziția de premier, Viorica Dancila, este doar o unealta foarte utila in jocul politic al președintelui…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, 16 ianuarie, ca Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, nu va putea sa-și stabileasca singura echipa de miniștri. Fiecare nume va fi supus dezbaterii in Comitetul Executiv Național al PSD.„Numai un guvern tehnocrat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Ponta: Carmen Dan sa plece. AZI! Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie si sustine ca doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru. "Situatia de azi este cea mai rea posibila: pentru oamenii care vor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD. Se va intalni cu sefii de organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose este asteptat sa vina cu propuneri concrete de restructurare…

- „Nu renunt la idee, o voi propune in amanunte partidului la CExN de la Iasi, asa cum am vorbit, la sfarsitul lunii”, a afirmat premierul. La randul sau, Liviu Dragnea a spus ca restructurarea Guvernului ramane tema de discutie la intrunirea CExN, dar e nevoie de discutii cu liderii ALDE pentru ca…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- Din culisele PSD apar tot felul de informații dintre cele mai controversate. Surse politice vorbesc despre comasarea unor ministere și trecerea Guvernului prin Parlament. Totodata, Antena 3 transmite, tot pe surse politice informația potrivit careia s-ar incerca inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Printre cei prezenți la ședința se numara și vicepremierul Marcel Ciolacu. Deși ar putea fi considerata o ședința obișnuita, astazi liderii PSD se reunesc de la ora 14:00…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Fostul premier, Sorin Grindeanu, a plecat cu scandal de la Palatul Victoria. Acesta nu a vrut sa demisioneze si a fost dat jos din fruntea Guvernului de propriul partid prin motiune de cenzura. Ulterior, a fost instalat la sefia ANCOM. Grideanu vorbeste acum despre relatia pe care o are, momentan,…

- Liviu Brailoiu a reacționat dupa ce senatorul USR Florina Presada a sustinut ca, in timpul sedintei de plen, a fost injurata de senatorul PSD. Brailoiu a negat acuzațiile senatorului USR, susținand ca nu a zis așa, solicitandu-le jurnaliștilor prezenți un material video in acest sens.Discuțiile…

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a cerut demisia senatorului Marius Nicoara, condamnat cu suspendare pentru ca a condus baut la volan. ”Domnule Nasra, nu fiți ipocrit și nu vorbiți de funie în casa spânzuratului! Daca tot faceți pe “viteazul”…

- PNL Cluj: ”Domnule Nasra, nu fiți ipocrit și nu vorbiți de funie in casa spanzuratului!” Condamnarea senatorului Marius Nicoara la un an de inchisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului a reaprins scandalul intre filialele județene ale PNL si PSD. Dupa ce liderul PSD…

- Calin Popescu Tariceanu și primarul Capitalei, Gabriela Firea, au s-au întâlnit, miercuri, în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. La discuții au luat parte și primarii de sector din București.

- La finele intrevederii avute miercuri cu liderul PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor, Gabriela Firea a explicat ce anume au discutat, impreuna cu primarii de sector. Si anume ca intrevederile – atat cea de la Parlament, cat si cea de orele trecute, de la Palatul Victoria,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și primarii de sectoare au venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Discuțiile au loc în biroul președintelui Camerei, lider al PSD, fiind prezent și președintele…

- Intrebat la Senat daca proiectul de buget va intra in ședința de Guvern din aceasta saptamana, Tudose a spus: "Saptamana viitoare". Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, pe 21 noiembrie, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie,…

- Achizitia primului sistem de rachete Patriot va fi supusa la vot, luni, in Senat, dupa ce proiectul de lege va fi dezbatut in Comisia de aparare. Marti, proiectul va ajunge la Camera Deputatilor, unde se va da votul final. Comisia de aparare se va intruni la ora 11.30 pentru dezbaterea si aprobarea…

- USR vrea sa schimbe Constitutia si sa adauge un articol care sa prevada ca niciun condamnat penal pentru fapte savarsite cu intentie sa mai poata accede la o functie publica. Textul propus de USR sa apara in Constitutie este: "nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns in urma cu puțin timp la Palatul Victoria, unde premierul Mihai Tudose are o intalnire cu primarii de municipii, informeaza Romania Tv. O parte dintre acestia s-au declarat nemultumiti de reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Reprezentantii Asociatiei…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei si au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei.Citește și: Aproximativ 10.000 de oameni marșaluiesc in București: se cere DEMISIA Guvernului/ TRANSMISIE LIVE Citește și: Reacție INCENDIARA…