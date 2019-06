Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Argentinei a inceput, luni, pregatirile pentru Copa America, dar capitanul sau Lionel Messi s-a alaturat lotului cantonat in apropiere de Buenos Aires abia marti, dupa ce avionul sau a intarziat din cauza cetii,

- RECORD. Lionel Messi a profitat ca Mbappe a reusit doar un gol sambata si ramane cel mai bun marcator european, la 9 ani dupa primul titlu. Nimeni nu a castigat de atatea ori din 1967 incoace Leo Messi a scapat de emotii inaintea finalei Cupei Spaniei. Kylian Mbappe n-a reusit nicio minune sambata seara,…

- Belgia a prezentat joi oficial si in premiera scuze pentru "nedreptatile" suferite de mii de copii metisi, nascuti in Africa din tata belgian si luati de la mamele lor pentru a fi institutionalizati, transmit AFP si Reuters. "In numele guvernului federal belgian, le prezint scuzele noastre metisilor…

- Lionel Messi a egalat recordul lui Iker Casillas de 334 de victorii in prima liga din Spania. Portarul legendar al lui Real Madrid crede ca argentinianul merita cu prisosința. Barcelona s-a impus sambata in fața lui Espanyol, scor 2-0, datorita „dublei" lui Leo Messi. Detalii AICI. „Aș fi preferat…

- Diego Armando Maradona, legenda fotbalului argentinian, a criticat dur ultima prestatie a nationalei tarii sale, invinsa cu 3-1 de Venezuela intr-un meci amical disputat vineri, insa i-a luat apararea starului Lionel Messi, despre care a afirmat ca "nu are nicio vina" pentru situatia actuala a reprezentativei…

- Lionel Messi, capitanul Argentinei a jucat din nou pentru albicelești, dar a acuzat dureri in zona pubiana și va rata amicalul cu Maroc, de marți. Opt luni. Atat a stat Leo Messi departe de "naționala" Argentinei. Dupa eliminarea din "optimile" Mondialului (3-4 cu Franța), capitanul albicelest a decis…

- Starul argentinian Lionel Messi, autor al unei triple in victoria Barcelonei cu Betis (4-1) duminica in La Liga, s-a alaturat lotului albiceleste luni la Madrid, pentru amicalele cu Venezuela si Maroc, scrie agerpres.ro.

